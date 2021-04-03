В Центробанке объяснили, какие платежи считаются подозрительными
Подозрения возникают, когда клиент начинает вести себя нетипично.
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Российские банки могут не заблокировать, но на время приостановить подозрительный платёж, который совершил их клиент. При необходимости с ним попытаются связаться, чтобы уточнить, точно ли он сам провёл операцию. Об этом и о признаках подозрительных платежей рассказал замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артём Сычёв.
В интервью "Радио Sputnik" он отметил, что нет какого-то единого критерия. Их не меньше 50, а в некоторых крупных банках до полутора тысяч. Оценку операций производят антифрод-системы, созданные для борьбы с мошенничеством. И зависит всё от типичного поведения пользователя, которое зафиксировано в его профиле.
"Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира, где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платёжное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идёт целенаправленная атака", — пояснил Сычёв.
Другой пример — операция с крупной суммой, хотя обычно человек оперирует небольшими. В подобных случаях банк должен принять меры — связаться с клиентом. Если человек подтвердит, что операцию совершил он, банк её разблокирует. Но и если с клиентом не получилось связаться, по закону операцию тоже нужно продолжить. На каком-то этапе за сотрудника банка себя может попытаться выдать мошенник.
"Задача злоумышленника — создать впечатление у пользователя, что с его деньгами что-то происходит. Звонки якобы от службы безопасности или от правоохранительных органов и дальнейший разговор о подозрительных операциях — сценарий как раз вокруг такого страха. Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платёжной карты", — напомнил Артём Сычёв.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянам стали выдавать рекордно большие потребительские кредиты. Это объясняют попыткой банков выполнить план на фоне нехватки платёжеспособных клиентов.
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