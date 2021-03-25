Где хранить деньги: рейтинг самых надёжных российских банков — инфографика

Экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых надёжных банков страны. Первое место уже несколько лет оставляет за собой Сбербанк, он же лидирует и по количеству активов. Детище Германа Грефа скопило более 33 трлн рублей. В сравнении с показателями 10-летней давности заметно укрепили свои позиции в надёжности "Росбанк" и "Райффайзенбанк", который тогда даже в десятку не входил.