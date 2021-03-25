Где хранить деньги: рейтинг самых надёжных российских банков — инфографика
В десятку самых надёжных российских банков впервые за несколько лет вошли филиалы банков из Китая.
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Экономический журнал Forbes опубликовал рейтинг ста самых надёжных банков страны. Первое место уже несколько лет оставляет за собой Сбербанк, он же лидирует и по количеству активов. Детище Германа Грефа скопило более 33 трлн рублей. В сравнении с показателями 10-летней давности заметно укрепили свои позиции в надёжности "Росбанк" и "Райффайзенбанк", который тогда даже в десятку не входил.
Интересно, что в десятку надёжности входят и дочки китайских банков: Bank of China и China Construction Bank. Лидером же из иностранцев стало представительство голландской компании ING Group, в России её "дочка" на четвёртом месте по надёжности. По словам экспертов, лучше всего подходят для хранения своих кровно заработанных. Рейтинг топ-10 по надёжности банков смотрите в нашей инфографике.
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