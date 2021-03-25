Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков не согласен с формулировкой, что курс рубля "лихорадит"

По словам представителя Кремля, речь идёт лишь о колебаниях с амплитудой "выше обычного".

25 марта 2021, 10:08

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля на фоне ожидания санкций, которые могут быть введены уже на этой неделе. В частности, отвечая на вопросы журналистов, он не согласился с формулировкой, что национальную валюту "лихорадит".

Весенний локдаун: почему доллар взял реванш и что угрожает курсу рубля

Весенний локдаун: почему доллар взял реванш и что угрожает курсу рубля

"Не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего не лихорадит. Волатильность может быть, с амплитудой выше обычного может быть, но ничего не лихорадит. А что касается санкций непрекращающихся, то надо спрашивать в Вашингтоне", резюмировал представитель Кремля.

Экономист назвал самый опасный период для рубля

Экономист назвал самый опасный период для рубля

К слову, ранее Лайф сообщал, что ближайшие три недели действительно обещают быть очень трудными для рубля. Один за другим появляются всё новые и новые факторы, которые давят на курс российской валюты. Из-за этого рубль не оправдал оптимистичных прогнозов, а доллар и евро взяли реванш и вместо ожидаемых минимумов они обновили максимумы.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1