Песков не согласен с формулировкой, что курс рубля "лихорадит"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля на фоне ожидания санкций, которые могут быть введены уже на этой неделе. В частности, отвечая на вопросы журналистов, он не согласился с формулировкой, что национальную валюту "лихорадит".

"Не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего не лихорадит. Волатильность может быть, с амплитудой выше обычного может быть, но ничего не лихорадит. А что касается санкций непрекращающихся, то надо спрашивать в Вашингтоне", — резюмировал представитель Кремля.

К слову, ранее Лайф сообщал, что ближайшие три недели действительно обещают быть очень трудными для рубля. Один за другим появляются всё новые и новые факторы, которые давят на курс российской валюты. Из-за этого рубль не оправдал оптимистичных прогнозов, а доллар и евро взяли реванш и вместо ожидаемых минимумов они обновили максимумы.

Авторы