Песков не согласен с формулировкой, что курс рубля "лихорадит"
По словам представителя Кремля, речь идёт лишь о колебаниях с амплитудой "выше обычного".
Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с курсом рубля на фоне ожидания санкций, которые могут быть введены уже на этой неделе. В частности, отвечая на вопросы журналистов, он не согласился с формулировкой, что национальную валюту "лихорадит".
"Не соглашусь со словом "лихорадит". Ничего не лихорадит. Волатильность может быть, с амплитудой выше обычного может быть, но ничего не лихорадит. А что касается санкций непрекращающихся, то надо спрашивать в Вашингтоне", — резюмировал представитель Кремля.
К слову, ранее Лайф сообщал, что ближайшие три недели действительно обещают быть очень трудными для рубля. Один за другим появляются всё новые и новые факторы, которые давят на курс российской валюты. Из-за этого рубль не оправдал оптимистичных прогнозов, а доллар и евро взяли реванш и вместо ожидаемых минимумов они обновили максимумы.
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