Кремль не запрашивал информацию о состоянии здоровья Навального

В Кремле не следят за информацией о состоянии здоровья осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не следят и никакую информацию не запрашивали. За состоянием здоровья осуждённых и отбывающих наказание в исправительных учреждениях следит администрация этих исправительных учреждений, это их функция", — указал представитель Кремля.

Отметим, что ранее адвокаты Навального заявили, что их не пустили на свидание с ним. Также юристы рассказали, что блогер жаловался на проблемы с ногой и позвоночником.

Как сообщал Лайф, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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