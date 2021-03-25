Во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии Навального

Состояние блогера Алексея Навального, который содержится в колонии ИК-2 в городе Покрове Владимирской области, оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН РФ по региону.

"24 марта в учреждениях УФСИН России по Владимирской области по заявлению осуждённых проводились медицинские обследования, в том числе обследовался и осуждённый А.А. Навальный. По результатам обследования, его состояние здоровья оценивается как стабильно удовлетворительное", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее адвокаты Навального заявили, что их не пустили на свидание с ним. Также юристы рассказали, что блогер жаловался на проблемы с ногой и позвоночником.

Как сообщал Лайф, 2 февраля Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Его адвокаты обжаловали такое решение, но Мосгорсуд признал его законным. При этом судья учёл срок домашнего ареста Навального. С учётом этого он проведёт в колонии около двух с половиной лет.

А 20 февраля блогера признали виновным по другому делу — о клевете на ветерана Игната Артёменко — и оштрафовали на 850 тысяч рублей.

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