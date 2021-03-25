Умер парень, выпавший из окна элитной гостиницы "Савой" в центре Москвы
Ранее его мать рассказывала, что тот в последнее время употреблял наркотики.
Фото © LIFE
20-летний парень, который упал с третьего этажа элитной гостиницы "Савой" в центре Москвы, скончался в больнице. Об этом сообщил источник в экстренных службах.
По данным собеседника Лайфа, после падения молодой человек был экстренно доставлен в реанимационное отделение НИИ им. Склифосовского. Медики диагностировали у него переломы рёбер и основания черепа. Сам парень впал в кому и в сознание так и не приходил.
Затусили, как в последний раз: Лайф выяснил подробности падения парня из окна элитной гостиницы в Москве
Напомним, трагичный инцидент в центре столицы произошёл 18 марта. Как рассказала следователям мать выпавшего, в последнее время её сын употреблял наркотики и в целом мог вести себя неадекватно. Изменения в его поведении, по словам женщины, произошли после знакомства с 32-летней дамой, которая с конца февраля оплачивала его проживание в гостинице.
Выбор редакции
В Москве задержали одного из участников нападения на псковских десантников в 2000 году
В Уфе пятилетний мальчик выпал из окна 12-го этажа и выжил — видео
Названы самые популярные российские города для отдыха этим летом
Во ФСИН сообщили об удовлетворительном состоянии Навального
Максим Фадеев похудел в два раза и выложил фото, на котором не узнать прежнего толстяка весом 200 кг
Комментариев: 0