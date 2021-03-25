Трюдо заявил, что Путина не особо волнует мнение Запада о нём

Президента России Владимира Путина не особо интересует мнение о нём со стороны Запада. Такое предположение на основании своих наблюдений выдвинул премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя недавнее высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера.

"У меня было несколько разговоров с Путиным, и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать всё, что ему будет удобно, в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нём думают западный мир и Канада", — рассказал Трюдо во время интервью на радиостанции SiriusXM.

Напомним, во время недавнего интервью американскому телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в политик позволил себе резкое и неоднозначное высказывание, оскорбив российского лидера. Владимир Путин в ответ на это подчеркнул, что, несмотря на все попытки усугубить двусторонние отношения и остановить экономическое развитие России, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы, которые она будет отстаивать на мировой арене.

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