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Трюдо заявил, что Путина не особо волнует мнение Запада о нём

Российский лидер может сказать всё что угодно в удобный для него момент, отметил премьер.

25 марта 2021, 05:20
<p>Владимир Путин и Джастин Трюдо. Фото © ТАСС / Михаил Метцель </p>

Владимир Путин и Джастин Трюдо. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президента России Владимира Путина не особо интересует мнение о нём со стороны Запада. Такое предположение на основании своих наблюдений выдвинул премьер-министр Канады Джастин Трюдо, комментируя недавнее высказывание американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера.

"У меня было несколько разговоров с Путиным, и, по моим ощущениям, он может посмотреть на тебя и сказать всё, что ему будет удобно, в любой момент. Ему не особенно интересно, что о нём думают западный мир и Канада", — рассказал Трюдо во время интервью на радиостанции SiriusXM.

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Напомним, во время недавнего интервью американскому телеканалу ABC президент США Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в политик позволил себе резкое и неоднозначное высказывание, оскорбив российского лидера. Владимир Путин в ответ на это подчеркнул, что, несмотря на все попытки усугубить двусторонние отношения и остановить экономическое развитие России, Вашингтону придётся считаться с интересами Москвы, которые она будет отстаивать на мировой арене.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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