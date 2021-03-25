Российские банки не увидели больших сложностей при внедрении в оборот новых купюр

Введение в оборот новых бумажных рублей вряд ли доставит банкам серьёзные неудобства, но им всё же придётся потратиться на настройку и обновление банкоматов. В Сбербанке уверили, что технически полностью готовы к модернизации купюр, ввод новых банкнот пройдёт бесшовно.

"Так как Банк России планирует выпускать модификации уже существующих номиналов банкнот, то мы не видим каких-либо серьёзных проблем с предстоящим обновлением программного обеспечения валидаторов, устройств самообслуживания и счётно-сортировальной техники", — отметили в крупнейшем российском банке в беседе с РИА "Новости".

К обновлению также готовы в крымском РНКБ, банках "Русский стандарт", "Хоум Кредит", "Росбанке", Россельхозбанке и Московском кредитном банке (МКБ).

В МКБ пояснили, что купюроприёмник — самая дорогая деталь банкомата или платёжного терминала, освоить новые купюры на старых купюроприёмниках невозможно. В ВТБ отметили, что клиентам это не доставит неудобств, так как обновление производится удалённо в период низкой транзакционной активности. По мнению члена правления "Почта банка" Елены Мохначевой, главная сложность — это присутствие в обороте двух разных образцов купюр одного номинала, что затрудняет работу банкоматов.

Ранее Лайф писал о том, что ЦБ решил заменить города на российских банкнотах.

Авторы