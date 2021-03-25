На Сахалине из больницы эвакуировали около 40 человек из-за пожара в подвале
В момент прибытия сотрудников МЧС в здании горел электродвигатель.
Фото: Telegram-канал "ЧП Сахалин"
Из-за пожара в подвале больницы в посёлке Ноглики эвакуировали порядка 40 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.
"К моменту прибытия первого пожарного подразделения в подвале здания горел электродвигатель на площади 4 кв. метра. Из здания эвакуированы около 40 человек", – уточнили в управлении.
Спасатели ликвидировали возгорание. В настоящее время они выясняют причины пожара.
Ранее пожар произошёл на территории Измайловского кремля в Москве. Изначально площадь возгорания составляла 160 квадратных метров. Ему был присвоен повышенный ранг сложности. Проводилась эвакуация из соседних помещений. Впоследствии пожар был локализован на площади 20 квадратных метров, а затем и вовсе ликвидирован.
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