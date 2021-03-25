Лавров назвал Южную Корею важным и перспективным партнёром России

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Южная Корея представляется важным и перспективным партнёром РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В ходе переговоров с министром иностранных дел Чон Ый Ёном он отметил, что в настоящее время активно развивается сотрудничество, увеличивается товарооборот и расширяется сфера туризма.

"В рамках регулярных контактов между нашими президентами, главами правительств устанавливаются новые амбициозные цели развития наших отношений по всем азимутам", — отметил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что на переговорах будут обсуждаться торгово-экономические вопросы и гуманитарные контакты, а также актуальные международные и региональные вопросы с акцентом на ситуацию на Корейском полуострове.

Лавров выразил уверенность в том, что одержать победу над пандемией коронавируса удастся только общими усилиями. Страны показывают позитивный пример, в том числе с помощью организации процесса производства российской вакцины "Спутник V" в Южной Корее.

Ранее Лавров заявил, что Россия и Китай должны мобилизовать единомышленников.

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