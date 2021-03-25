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Ракета "Союз-2.1б" со спутниками OneWeb стартовала с Восточного — видео

Время выведения на орбиту всех 36 аппаратов составит порядка четырёх часов.

25 марта 2021, 03:05

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала в 5:47 мск со стартового комплекса на площадке 1С космодрома Восточный. Трансляция запуска ведётся на сайте "Роскосмоса" .

Отделение разгонного блока "Фрегат" со спутниками от третьей ступени ракеты-носителя на суборбитальной траектории прошло успешно. Спутники OneWeb будут отделяться в несколько этапов. Время выведения на орбиту всех 36 аппаратов составит около четырёх часов — с 7:06 до 9:39 мск.

Ранее "Союз-2.1б" со спутниками связи OneWeb стартовал с Восточного в декабре. Причём это был единственный пуск с космодрома в 2020 году. На орбиту было отправлено 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников для покрытия планеты сетью "космического Интернета".

Ракету "Союз" с 36 спутниками OneWeb установили на Восточном

Ракету "Союз" с 36 спутниками OneWeb установили на Восточном

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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