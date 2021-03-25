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Футболист молодёжной команды "Лацио" погиб в жутком лобовом ДТП в Риме

Двое его друзей госпитализированы в тяжёлом состоянии.

25 марта 2021, 02:05
<p>Даниэль Герини. Фото © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/p/CM0l5jBH2jq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">canalesassuolo</a></p>

Даниэль Герини. Фото © Instagram/canalesassuolo

Футболист молодёжной команды "Лацио" Даниэль Герини трагически погиб в жутком лобовом ДТП в Риме. По данным Roma Today, страшная авария произошла 24 марта вечером.

Фото © Twitter/LiberoReporter

Фото © Twitter/LiberoReporter

Автомобиль под управлением 19-летнего Герини влетел в "мерседес", за рулём которого находился 68-летний мужчина. В результате удара машина футболиста перевернулась несколько раз. Он скончался на месте, двое его друзей доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Информацию о трагедии подтвердили в "Лацио".

"Всё ещё не верим и потрясены этой болью. Президент и все члены нашего клуба сейчас вместе с семьёй Даниэля Герини", — заявили в пресс-службе "Лацио".

"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП

Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы накануне вечером. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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