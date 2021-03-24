"Я был в шоковом состоянии": Виновник смертельной аварии с "мерседесом" рассказал, почему покинул место ДТП
Хусен Сомон пояснил на допросе, что сперва якобы хотел обратиться за медицинской помощью, а уже потом сдаться.
Допрос виновника смертельного ДТП с "мерседесом" в Москве.
Видео © Пресс-служба МВД
МВД опубликовало видео допроса предполагаемого виновника смертельной аварии в Москве Хусена Сомона, в результате которой погибли две женщины. Подозреваемый утверждает, что злополучным вечером ехал в больницу, чтобы показать врачу ногу после зажившего перелома. Сам момент ДТП водитель якобы не помнит. По его словам, в памяти остался лишь момент столкновения и сработавшие подушки безопасности.
Своё состояние после аварии Хусен характеризует как шоковое. Этим он и объясняет тот факт, что покинул место ДТП. Но тут же выдвигает и ещё одну версию: мол, хотел сдаться сразу после осмотра врача.
"Я хотел в больницу, я понял, что мне плохо. Я ещё ударил ногу, поэтому я остановил такси и поехал в больницу", — утверждает подозреваемый.
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Как сообщал Лайф, ДТП со смертельным исходом произошло на севере Москвы накануне вечером. Водитель "мерседеса", который сбил двух женщин на тротуаре, с места аварии сбежал. Обе пострадавшие в результате ДТП скончались. Сперва под подозрение попал 23-летний собственник авто, однако позже оказалось, что машину он без переоформления продал своему знакомому, который и находился в момент аварии за рулём. В полиции установили, что после происшествия он поймал такси и скрылся в Зеленограде.
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