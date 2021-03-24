Виновника смертельного ДТП с "мерседесом" отчислили за день до аварии. Одной из его жертв оказалась сотрудница вуза

25-летний Хусен С., разыскиваемый за вчерашний наезд на двух женщин на "мерседесе", был студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации. Как рассказал Лайфу источник, за день до ДТП его отчислили с третьего курса за неуспеваемость.

По страшному совпадению одной из жертв аварии оказалась методист факультета, на котором он учился. Наш собеседник уточняет, что у Хусена вряд ли были конфликты с сотрудницей вуза, однако студентом он был "никаким" и почти не учился.