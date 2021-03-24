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Виновника смертельного ДТП с "мерседесом" отчислили за день до аварии. Одной из его жертв оказалась сотрудница вуза

Накануне авто студента протаранило припаркованную иномарку, после чего влетело в двух прохожих.

24 марта 2021, 10:53
<p>Фото © Соцсети</p>

Фото © Соцсети

25-летний Хусен С., разыскиваемый за вчерашний наезд на двух женщин на "мерседесе", был студентом Московского государственного технического университета гражданской авиации. Как рассказал Лайфу источник, за день до ДТП его отчислили с третьего курса за неуспеваемость.

По страшному совпадению одной из жертв аварии оказалась методист факультета, на котором он учился. Наш собеседник уточняет, что у Хусена вряд ли были конфликты с сотрудницей вуза, однако студентом он был "никаким" и почти не учился.

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Напомним, авария произошла накануне около 19 часов вечера на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда. "Мерседес" протаранил припаркованную у тротуара иномарку, после чего влетел в двух женщин, проходивших мимо. В результате одна из них скончалась по пути в больницу, вторая умерла в реанимации.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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