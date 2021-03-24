"На диване с пивом — не получится": Легойда сравнил пост с подготовкой к Олимпиаде

Легойда сравнил пост с подготовкой к Олимпиаде. Видео © LIFE

Великий пост — это гораздо больше, чем диета, а скорее духовная и телесная тренировка человека в преддверии встречи с Христом, которую можно сравнить с подготовкой спортсмена к Олимпиаде. Такую аналогию в шоу "Дайте сказать" провёл председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Любая аналогия будет хромать, но представьте, что человек хочет стать олимпийским чемпионом по прыжкам с шестом, например, и хочет побить рекорд Сергея Бубки шесть с чем-то метров. Как он будет готовиться? Ляжет на диванчик, откроет пивко, чипсы... Нет? Правда? Он будет тренироваться", — рассуждает он в беседе с ведущими "Дайте сказать".

По словам представителя РПЦ, самое главное для такого человека — потенциального олимпийца — будет заключаться не в том, что он тренируется до седьмого пота или ограничивает себя в какой-то пище. Его цель не в подготовительном этапе, а в том, чтобы выиграть Олимпийские игры.

"Вот христианин — человек, который хочет выиграть Олимпийские игры. Моя олимпийская победа — это жизнь с Христом. И я понимаю, что к этой жизни с Христом, попивая пиво и лёжа на диване, подготовиться сложно", — добавил Легойда.

Полное интервью с Владимиром Легойдой смотрите уже сегодня в новом выпуске шоу "Дайте сказать" на YouTube.

Напомним, Великий пост, самый длинный и строгий из всех, начался 15 марта. Семь недель телесного и духовного поста завершатся 2 мая праздником Светлой Пасхи. Первые сорок дней поста называют Четыредесятницей, за неделю до Пасхи, 24 апреля, верующие встречают Лазареву субботу, а на следующий день — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Следующая за ними неделя называется Страстной — это период самых строгих ограничений для постящихся.

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