"Неподобающая история": Легойда раскритиковал выставку с засушенными человеческими телами Body Worlds

Легойда раскритиковал выставку с засушенными человеческими телами Body Worlds. Видео © LIFE

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал скандал вокруг выставки засушенных человеческих тел Body Worlds ("Мир тела"). Речь об этом зашла в новом выпуске шоу "Дайте сказать!". По словам представителя РПЦ, первый вопрос, который должен здесь возникать, это вопрос уместности. В связи с этим он процитировал фразу мыслителя Юрия Лотмана о том, что "голый человек в бане не равен голому человеку в общественном месте".

"Здесь ровно та же проблема. Зайдите в любой мединститут, там и покруче есть вещи. Вопрос места. Вот место, на мой взгляд, выбрано крайне неудачно. Почему? Потому что бизнес, то есть оно выбрано сознательно ради бизнес-целей. Но с точки зрения общекультурной, даже не религиозной, это, конечно, неподобающая история", — заявил Владимир Легойда в новом выпуске шоу "Дайте сказать!".

Кроме того, на съёмках программы речь зашла о смысле Великого поста. По словам Легойды, пост — это гораздо больше, чем диета, скорее — духовная и телесная тренировка человека в преддверии встречи с Христом, которую можно сравнить с подготовкой спортсмена к Олимпиаде.

Полное интервью с Владимиром Легойдой смотрите в новом выпуске шоу "Дайте сказать!" на YouTube.

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