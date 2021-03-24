Легойда рассказал, зачем священникам Clubhouse и TikTok. Видео © LIFE

Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда поддерживает тенденцию священников активно использовать социальные сети, в том числе TikTok, чтобы наладить диалог с молодёжью. Своим мнением он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать". По словам представителя РПЦ, проповедники пользуются одними и теми же инструментами уже много поколений: раньше был телевизор, до этого — городские площади, но суть одна.

"Вот представьте: две тысячи лет назад, апостол Павел, Афины. Куда он пошёл? Он пошёл в "Тикток", он пошёл в "Клабхаус" — он пошёл на площадь, потому что ничего другого не было, и он начал с ними говорить. Вопрос только в том, что это был апостол Павел и он стал говорить про Христа, а мог бы начать любоваться", — говорит Легойда.

И тем не менее, по словам представителя РПЦ, новые технологии пока не в силах заменить собой поход в храм. В пандемию многие священники со своим прихожанами проводили беседы в "Зуме", вели прямые линии в "Одноклассниках". Многие служители церкви активно общаются с прихожанами в "Инстаграме", но верующему порой просто необходимо присутствовать на богослужении в храме.

"Это намного более сложный вопрос, ведь причаститься дистанционно невозможно, онлайн-исповедь — это какие-то исключительные случаи, когда не получается [в храм прийти] или ещё что-то, но во время исповеди ты должен быть рядом со священником", — отметил он.

Кроме того, в новом выпуске "Дайте сказать" речь зашла о смысле Великого поста. По словам Легойды, пост — это гораздо больше, чем диета, скорее — духовная и телесная тренировка человека в преддверии встречи с Христом, которую можно сравнить с подготовкой спортсмена к Олимпиаде.

Полное интервью с Владимиром Легойдой смотрите уже сегодня в новом выпуске шоу "Дайте сказать" на YouTube.

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