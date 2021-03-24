"Мы должны быть одной семьёй": Промес рассказал, что нужно "Спартаку" для чемпионства

Голландский нападающий "Спартака" Квинси Промес, который не так давно вернулся в стан московской команды, рассказал, что нужно клубу для победы в чемпионате России.

"В последних матчах мы показали, что такое настоящий командный дух. А тогда я сказал ребятам, что я рад возвращению. Таким был мой посыл. Но я не смогу в одиночку сделать "Спартак" чемпионом. Мы должны быть одной командой, одной семьёй, и каждый должен верить в успех", — рассказал Промес в интервью "Спорт-Экспрессу"

Голландец подчеркнул, что у красно-белых ещё сохраняются шансы на завоевание трофея, однако сделать это будет очень непросто. Промес также признался, что горд в очередной раз стать частью "Спартака" и сумел быстро адаптироваться после перехода из "Аякса".

"Я вернулся домой, и меня здесь очень хорошо приняли! И я вижу, что команда верит в меня, мне здесь доверяют. Атмосфера отличная, особенно на фоне наших последних результатов", — добавил Промес.

Напомним, 24 февраля московский "Спартак" объявил о возвращении Квинси Промеса в команду. В составе красно-белых голландец выступал с 2014 по 2018 год, а в 2017 стал чемпионом России. Добавим, что после перехода из "Аякса" нападающий успел отметиться двумя забитыми мячами.

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