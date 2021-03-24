Тёмные лошадки Шевченко и последние приключения Лёва: какие матчи стоит посмотреть в первом туре отбора ЧМ-2022

24 марта по всей Европе стартует квалификация чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. По традиции, матчей состоится немало, а внимание российской публики будет приковано к поединку на Мальте. Тем не менее и в других группах найдётся немало занятных поединков.

Мбаппе и компания против тёмных лошадок Шевченко

Действующий чемпион мира сборная Франции защиту трофея начнёт дома матчем против сборной Украины. Старт для подопечных Дидье Дешама простым не будет уж точно. Команда у Андрея Шевченко подобралась боевая, способная преподнести немало сюрпризов. Посмотрим, сможет ли Киллиан Мбаппе огорчить представителей Незалежной или же Александр Зинченко с партнёрами увезут домой три очка.

24 марта 22:45 (мск) Стадион: Стад де Франс (Париж) Прямая трансляция: "Матч ТВ"

Фото © AP / TASS

Гарет Бейл едет в гости к Кевину де Брюйне

Нелёгкое начало отборочного турнира ждёт сборные Бельгии и Уэльса, ведь сыграть им предстоит между собой. У "красных дьяволов" полно игроков, которые прекрасно знакомы британским и валийским любителям футбола. Главная звезда, естественно, Кевин де Брюйне. Полузащитник "Манчестер Сити" продолжает играть на феноменальном уровне и лишний раз подтверждает свой статус топ-игрока. По другую сторону — Гарет Бейл. Журналисты и болельщики давно шутят про его любовь к гольфу. Однако отметку в 10 голов в этом сезоне он преодолел. И пусть у "Тоттенхэма" проблем выше крыши, валийский нападающий своего последнего слова явно не сказал.

24 марта 22:45 (мск) Стадион: Дэн Дреф (Лёвен) Прямая трансляция: "Матч! Футбол 1"

Гарет Бейл. Фото © DPA / TASS

"Оранжевый" вояж в Стамбул

Сборная Нидерландов, равно как и их ближайший соперник Турция, умеет выдавать не только странные матчи, но и целые отборочные циклы. "Оранжевые" не выходили на крупные турниры целых два цикла подряд (речь о Евро-2016 и ЧМ-2018). И это после бронзы мундиаля в Бразилии. Турки и вовсе на чемпионатах мира не были почти 20 лет. Последняя поездка в Южную Корею и Японию принесла бронзу. Что любопытно, нынешний наставник турецкой сборной Шенол Гюнеш и на том мундиале стоял у руля команды. Нет сомнений, что обе команды будут стремиться вписать свои имена в число участников турнира в Катаре.

24 марта 20:00 (мск) Стадион: Олимпийский имени Ататюрка (Стамбул) Прямая трансляция: "Матч! Футбол 1"

Последние приключения Лёва

Как бы ни грустили поклонники сборной Германии, но 17-летняя эпоха Йоахима Лёва у руля Бундестим подходит к концу. После Евро-2020 он покинет сборную, но до этого нужно проделать огромный объём работы. Ближайший соперник — Исландия. Традиционный заряд болельщиков, симпатичная игра и невероятный взлёт к вершинам не могут не влюбить простого болельщика в скандинавскую команду. Трепать нервы грандам команда Арнара Видарссона умеет, хотя последние пять матчей заканчивались поражениями. В любом случае немцев ждёт непростая игра.

25 марта 22:45 (мск) Стадион: Шауйнсланд-Райзен-арена (Дуйсбург) Прямая трансляция: "Матч ТВ"

Фото © Instagram / dfb-team

Следим за нашими соперниками

Не обойдём стороной и матчи нашей группы. Главный соперник — Хорватия — отправится в гости к Словении. Как и любое балканское дерби, оно может выйти очень ярким и горячим. Тем более что Златко Далич остался без Ивицы Олича в тренерском штабе. Как это повлияет на игру хорватов, узнаем.

24 марта 22:45 (мск) Стадион: Стожице (Любляна) Прямая трансляция: "Матч! Арена"

Словаки в это же время будут играть со сборной Кипра. Команда из Восточной Европы в последний раз ездила на чемпионат мира в уже далёком 2010 году. Наверняка многие помнят их невероятный матч с Италией, в котором всё решилось на последних минутах. Словаки отправились в плей-офф, а действующий тогда чемпион мира — домой. Посмотрим, что получится у команды Штефана Тарковича в новой кампании.

24 марта 22:45 (мск) Стадион: ГСП (Никосия) Прямая трансляция: Сайт "Матч ТВ"

Выделим ещё буквально два матча, в которых можно найти что-то очень любопытное. Российский арбитр Кирилл Левников рассудит сборные Англии и Сан-Марино на легендарном "Уэмбли". Помогать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.

"Бог возвращается", — написал в "Твиттере" Златан Ибрагимович, и теперь все ждут его камбэка в стан сборной Швеции. Первым соперником станет сборная Грузии.

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