Тёмные лошадки Шевченко и последние приключения Лёва: какие матчи стоит посмотреть в первом туре отбора ЧМ-2022
Небольшой гид Лайфа поможет вам не упустить всё самое интересное на старте борьбы за путёвки на мундиаль.
Фото © Zuma / TASS
Реабилитация за осенний провал: сборная России начинает борьбу за путёвку на ЧМ-2022 с матча против "карлика"
24 марта по всей Европе стартует квалификация чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. По традиции, матчей состоится немало, а внимание российской публики будет приковано к поединку на Мальте. Тем не менее и в других группах найдётся немало занятных поединков.
Мбаппе и компания против тёмных лошадок Шевченко
Действующий чемпион мира сборная Франции защиту трофея начнёт дома матчем против сборной Украины. Старт для подопечных Дидье Дешама простым не будет уж точно. Команда у Андрея Шевченко подобралась боевая, способная преподнести немало сюрпризов. Посмотрим, сможет ли Киллиан Мбаппе огорчить представителей Незалежной или же Александр Зинченко с партнёрами увезут домой три очка.
24 марта 22:45 (мск)
Стадион: Стад де Франс (Париж)
Прямая трансляция: "Матч ТВ"
Фото © AP / TASS
Гарет Бейл едет в гости к Кевину де Брюйне
Нелёгкое начало отборочного турнира ждёт сборные Бельгии и Уэльса, ведь сыграть им предстоит между собой. У "красных дьяволов" полно игроков, которые прекрасно знакомы британским и валийским любителям футбола. Главная звезда, естественно, Кевин де Брюйне. Полузащитник "Манчестер Сити" продолжает играть на феноменальном уровне и лишний раз подтверждает свой статус топ-игрока. По другую сторону — Гарет Бейл. Журналисты и болельщики давно шутят про его любовь к гольфу. Однако отметку в 10 голов в этом сезоне он преодолел. И пусть у "Тоттенхэма" проблем выше крыши, валийский нападающий своего последнего слова явно не сказал.
24 марта 22:45 (мск)
Стадион: Дэн Дреф (Лёвен)
Прямая трансляция: "Матч! Футбол 1"
Гарет Бейл. Фото © DPA / TASS
"Оранжевый" вояж в Стамбул
Сборная Нидерландов, равно как и их ближайший соперник Турция, умеет выдавать не только странные матчи, но и целые отборочные циклы. "Оранжевые" не выходили на крупные турниры целых два цикла подряд (речь о Евро-2016 и ЧМ-2018). И это после бронзы мундиаля в Бразилии. Турки и вовсе на чемпионатах мира не были почти 20 лет. Последняя поездка в Южную Корею и Японию принесла бронзу. Что любопытно, нынешний наставник турецкой сборной Шенол Гюнеш и на том мундиале стоял у руля команды. Нет сомнений, что обе команды будут стремиться вписать свои имена в число участников турнира в Катаре.
24 марта 20:00 (мск)
Стадион: Олимпийский имени Ататюрка (Стамбул)
Прямая трансляция: "Матч! Футбол 1"
Последние приключения Лёва
Как бы ни грустили поклонники сборной Германии, но 17-летняя эпоха Йоахима Лёва у руля Бундестим подходит к концу. После Евро-2020 он покинет сборную, но до этого нужно проделать огромный объём работы. Ближайший соперник — Исландия. Традиционный заряд болельщиков, симпатичная игра и невероятный взлёт к вершинам не могут не влюбить простого болельщика в скандинавскую команду. Трепать нервы грандам команда Арнара Видарссона умеет, хотя последние пять матчей заканчивались поражениями. В любом случае немцев ждёт непростая игра.
25 марта 22:45 (мск)
Стадион: Шауйнсланд-Райзен-арена (Дуйсбург)
Прямая трансляция: "Матч ТВ"
Фото © Instagram / dfb-team
Следим за нашими соперниками
Не обойдём стороной и матчи нашей группы. Главный соперник — Хорватия — отправится в гости к Словении. Как и любое балканское дерби, оно может выйти очень ярким и горячим. Тем более что Златко Далич остался без Ивицы Олича в тренерском штабе. Как это повлияет на игру хорватов, узнаем.
24 марта 22:45 (мск)
Стадион: Стожице (Любляна)
Прямая трансляция: "Матч! Арена"
Словаки в это же время будут играть со сборной Кипра. Команда из Восточной Европы в последний раз ездила на чемпионат мира в уже далёком 2010 году. Наверняка многие помнят их невероятный матч с Италией, в котором всё решилось на последних минутах. Словаки отправились в плей-офф, а действующий тогда чемпион мира — домой. Посмотрим, что получится у команды Штефана Тарковича в новой кампании.
24 марта 22:45 (мск)
Стадион: ГСП (Никосия)
Прямая трансляция: Сайт "Матч ТВ"
Выделим ещё буквально два матча, в которых можно найти что-то очень любопытное.
- Российский арбитр Кирилл Левников рассудит сборные Англии и Сан-Марино на легендарном "Уэмбли". Помогать ему будут Егор Болховитин и Андрей Веретешкин.
- "Бог возвращается", — написал в "Твиттере" Златан Ибрагимович, и теперь все ждут его камбэка в стан сборной Швеции. Первым соперником станет сборная Грузии.
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