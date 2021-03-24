Без флага и гимна: что может помешать нашим суперфигуристкам на чемпионате мира

Чемпионатов мира по фигурному катанию не было уже два года, поэтому ожидания от турнира просто зашкаливают. Особенно по части медалей для нашей сборной. Несмотря на то что мы уже долгое время не видели конкурентов в деле, все вокруг твердят, что этот Стокгольм просто обязан стать нашим.

— Считаю, что этот чемпионат мира обещает быть нашим, российским. Ещё и из-за того, что на европейском континенте нам всегда выступать чуть проще, нежели в Северной Америке или Японии. Но это, конечно, сослагательные наклонения, — заявил Илья Авербух.

Мы отчаянно верим в спортивные пары, в танцах почти уверены в золоте, на Коляду уже повесили бронзу мужской "одиночки", а в женском турнире вообще представляем исключительно российский пьедестал из Трусовой, Щербаковой и Туктамышевой, пока только порядок не успели определить. И эти шапкозакидательские настроения могут сыграть с нами злую шутку.

Во-первых, у наших девушек есть как минимум одна очень мощная конкурентка — японка Рика Кихира. За время пандемии она разжилась уже двумя стабильными элементами из категории ультра-си, добавив к тройному акселю ещё и четверной тулуп. А это по технической базе уже больше, чем у той же Туктамышевой.

Лиза — настоящий боец и уникальный долгожитель в мире фигурного катания. Сейчас она просто наслаждается тем, что ей удалось попасть на мировое первенство спустя шесть лет, и откровенно заявляет, что она о медалях даже не мечтает. А вот болельщики уже повесили ей на шею бронзу, которую может отобрать не только Кихира, замахивающаяся даже на большее, но и, скажем, Брэди Теннел из США. Всё будет зависеть от чистоты прокатов: если императрица приземлит все свои аксели, то вот тогда можно будет на что-то надеяться.

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Анна Щербакова и Александра Трусова — главные претендентки на золото. Но у обеих сезон весьма непростой, даже без учёта общей проблемы отсутствия международных стартов. Русская ракета поменяла не только тренера, но и в принципе несколько трансформировала стиль катания. Фирменные четверные прыжки никуда не делись, но сколько из них мы увидим в Стокгольме — как всегда главный вопрос. У Тутберидзе Саша жаловалась, что ей не дают делать максимум. Но флеш-роялем из пяти квадов Трусова на соревнованиях так никогда и не козыряла. На последнем старте и вовсе заявила скромные два — всему виной ещё и травма, которая может неожиданно напомнить о себе на ЧМ. Впрочем, на тренировках в Швеции тревожных звонков пока не было: Александра не просто делала всё чисто, а как будто даже смаковала каждый пролёт над стокгольмской ареной.

Её претензии на золото совершенно понятны и объективны. То, что умеет Трусова, не умеет никто в мире. Но пока это закреплено лишь в Книге рекордов Гиннесса, а вот золотых медалей на мощных турнирах у Русской Ракеты нет, и это недоразумение ей, конечно, очень хочется исправить. Как и её тренеру Евгению Плющенко, для которого потенциальная победа Трусовой — лучшая возможность закрыть рты тем, кто до сих пор считает его дилетантом.

Ситуация с Анной Щербаковой — другая, но тоже сложная. Чемпионат России она снова выиграла, причём на этот раз буквально вопреки всему. Ученица Тутберидзе ещё не успела отойти от последствий коронавируса, и буквально все вокруг советовали ей сняться с соревнований ради её же здоровья. Но она решила выступать — и всех победила.

Сейчас, уже в Стокгольме, эту историю вспомнили снова, причём не самым красивым образом: олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель обронила фразу про "болезненный вид" Щербаковой, за которую мгновенно поймала тонну критики.

Правда в том, что Анна действительно перенесла коронавирус, но это было аж в прошлом году. Сейчас она в боевом состоянии, хоть и заявила лишь один четверной прыжок вместо привычных двух — вполне вероятно, это просто такая тактика.

По средним оценкам в сезоне Щербакова и Трусова примерно сопоставимы — у обеих около 230. Но и Кихира совсем рядом. И это мы говорим о потенциально чистых прокатах, а вот если кого-то напугает колдун у бортика или звенящая из-за отсутствия болельщиков тишина на арене, считать расклады придётся заново. Пока ясно одно: вешать все медали на шеи нашим фигуристкам рано — они просто могут не выдержать, хотя мы в них искренне верим.

Но факторов "против" всегда хватает. Взять хотя бы организационный: атмосфера "пузыря", где нельзя обниматься, целоваться и даже трогать бортики на катке, не может не давить. А тут ещё и снятие с турнира белорусской фигуристки Виктории Сафоновой из-за коронавируса. У нас и так нет ни флага, ни гимна, так ещё быть уверенными в том, что никого не дисквалифицируют за отсутствие маски в зоне Kiss and Cry, нельзя. Остаётся только одно — верить. Это мы умеем лучше всех.

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