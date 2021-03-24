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Вратарь "Тампы" Василевский стал первой звездой матча с "Далласом"

Россиянин помог молниям одержать пятую победу кряду.

24 марта 2021, 07:14

Российский вратарь клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский после выездной победы в матче регулярного чемпионата НХЛ над "Даллас Старз" (2:1) был признан лигой первой звездой встречи.

Василевский за матч отразил 16 бросков, а единственный гол россиянин пропустил на пятой минуте встречи — Роопе Хинтц реализовал большинство "Далласа".

Больше осечек Василевский не допускал, а шайбы Стивена Стемкоса и Янни Гурда, забитые ими в середине второго периода, принесли "Болтс" пятую победу подряд в регулярке.

По итогам игры Стэмкос удостоился звания третьей звезды, Роопе Хинтц — второй. Главной же звездой встречи признан Андрей Василевский.

Фото © Пресс-служба "Тампа-Бэй Лайтнинг"

Фото © Пресс-служба "Тампа-Бэй Лайтнинг"

"Тампа" с 50 набранными очками лидирует в Центральном дивизионе. У "Далласа" седьмая позиция и 28 баллов в клубной копилке.

"Даллас" — "Тампа" — 1:2 (1:0; 0:2; 0:0)

Авторы
Сергей Расторгуев
Сергей Расторгуев

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