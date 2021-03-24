Появилось видео драки, в результате которой от удара ножом погиб чемпион мира по ММА
Убийца спортсмена также скончался.
Кадры драки, в результате которой от удара ножом погиб чемпион мира по ММА. Видео © Соцсети
В Сети появилось видео драки в ресторане Моздока, в результате которой погиб 31-летний чемпион мира по ММА Алан Хадзиев. Сам инцидент произошёл в ночь на 23 марта.
На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, что потасовка произошла в бильярдном зале заведения. Охрана пыталась разнять оппонентов, однако драка быстро приобрела характер массовой.
Как сообщал Лайф, в ходе конфликта один из участников достал нож и ударил им Алана Хадзиева прямо в грудь. Удар оказался смертельным. Убийца спортсмена тоже погиб в драке — на него с ножом набросился родной брат Хадзиева. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство и покушение на убийство двух и более лиц".
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