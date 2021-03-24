СК проверит организаторов скандальной выставки засушенных мертвецов в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить организаторов скандальной выставки Body Worlds ("Мир тела") с настоящими человеческими телами, которая открылась в середине марта в Москве.

"В ряде СМИ высказываются негативные комментарии об указанной коммерческой выставке, которая, по мнению общественников, нарушает нравственные ценности, выражает явное неуважение к обществу и может быть расценена как оскорбление религиозных чувств верующих", — говорится в сообщении СК.

В ведомстве также уточнили, что в Сети появились петиции с требованием закрыть экспозицию. Следователи проверят содержание выставки, её назначение, а также соответствие её российским законам.

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