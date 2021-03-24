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Китай приостановил приём грузов трёх российских компаний из-за коронавируса на упаковке

Проблемы были с несколькими партиями замороженной кеты и минтая.

24 марта 2021, 04:39
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Власти Китая решили неделю не принимать грузы от трёх российских компаний из-за обнаружения коронавируса на упаковке их продукции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на таможенное управление КНР.

Речь идёт о компаниях "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот". Как отмечается, внешняя упаковка поставленных ими грузов дала положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса. Проблемы были с несколькими партиями замороженной кеты и минтая, отправленных из России. Приём продукции этих компаний автоматически возобновят после истечения недельного срока.

В "Черкизово" начали выяснять, как коронавирус попал на отправленную в Китай упаковку с мясом

В "Черкизово" начали выяснять, как коронавирус попал на отправленную в Китай упаковку с мясом

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее в Китае коронавирус нашли на упаковках мяса птицы из трёх регионов РФ.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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