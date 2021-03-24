Китай приостановил приём грузов трёх российских компаний из-за коронавируса на упаковке

Власти Китая решили неделю не принимать грузы от трёх российских компаний из-за обнаружения коронавируса на упаковке их продукции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на таможенное управление КНР.

Речь идёт о компаниях "Камчатморепродукт", ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат" и ОАО "Южморрыбфлот". Как отмечается, внешняя упаковка поставленных ими грузов дала положительный результат на нуклеиновую кислоту коронавируса. Проблемы были с несколькими партиями замороженной кеты и минтая, отправленных из России. Приём продукции этих компаний автоматически возобновят после истечения недельного срока.

Отметим, что это не первый подобный случай. Ранее в Китае коронавирус нашли на упаковках мяса птицы из трёх регионов РФ.

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