Правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям

Правительство выделит Фонду социального страхования свыше 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям. Они будут выделяться из расчёта трёх минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в перечне предложений по изменению госбюджета.

В документе говорится, что деньги предлагается выделить "в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приёме на работу в размере трёх минимальных размеров оплаты труда".

Как поясняется, эти деньги были перераспределены. Бюджет сэкономил на выплатах из-за снижения количества безработных.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что дал поручение кабмину разработать меры для выхода на докризисный уровень безработицы. Он констатировал, что "в целом ситуация исправляется".

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