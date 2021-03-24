Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Правительство выделит более 12 млрд рублей на субсидии работодателям

Так их хотят стимулировать к найму безработных россиян.

24 марта 2021, 04:02
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Правительство выделит Фонду социального страхования свыше 12 миллиардов рублей на субсидии работодателям. Они будут выделяться из расчёта трёх минимальных размеров оплаты труда за каждого нанятого сотрудника. Как сообщает ТАСС, об этом говорится в перечне предложений по изменению госбюджета.

В документе говорится, что деньги предлагается выделить "в целях реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда, в том числе на субсидирование работодателей при приёме на работу в размере трёх минимальных размеров оплаты труда".

В большинстве российских регионов за последние месяцы вырос уровень безработицы

В большинстве российских регионов за последние месяцы вырос уровень безработицы

Как поясняется, эти деньги были перераспределены. Бюджет сэкономил на выплатах из-за снижения количества безработных.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что дал поручение кабмину разработать меры для выхода на докризисный уровень безработицы. Он констатировал, что "в целом ситуация исправляется".

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1