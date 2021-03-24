Россиянам стали выдавать рекордно большие потребительские кредиты

В России резко выросла средняя сумма потребительских кредитов. По итогам февраля этого года она составила 297,8 тысячи рублей, что стало максимумом за всю историю. Это на 18% выше, чем в январе, и сразу на 38,3% больше прошлогоднего уровня. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

Отмечается, что при этом снизилось число кредитов — на 4,3% в месячном выражении и на 16% в годовом. Эксперты объясняют такую ситуацию попыткой банков выполнять план на фоне нехватки "качественных" платёжеспособных клиентов.

По мнению экспертов "Эквифакса", это "подталкивает кредиторов к предоставлению оставшимся качественным клиентам всё больших сумм для выполнения плановых заданий".

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п. до 4,5%. Позже эксперт объяснила, как это отразится на экономике.

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