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Россиян предупредили о скором росте ставок по кредитам

При худшем сценарии, связанном с инфляцией, возможно повышение ключевой ставки до 6%.

23 марта 2021, 22:59
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

В России в скором времени могут заметно вырасти ставки по кредитам. Это произойдёт из-за стремительного изменения монетарной политики Центробанка РФ. Таков результат исследования, проведённого агентством "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

По мнению экспертов НКР, ключевая ставка будет поднята с нынешних 4,5% до 5–5,25% к концу этого года. Если ситуация с инфляцией окажется хуже планируемой, возможно и повышение до 6%. Следующего повышения следует ждать уже в апреле.

"Ускоренный переход к нейтральной монетарной политике спровоцирует скачок средних ставок по кредитам. Во всех кредитных сегментах вероятно резкое увеличение средних ставок: они прибавят 0,75–1 процентный пункт до конца года", — цитирует РИА "Новости" аналитиков.

ЦБ планирует вернуться к ключевой ставке в 5–6% в течение трёх лет

ЦБ планирует вернуться к ключевой ставке в 5–6% в течение трёх лет

При этом вкладчикам не следует ожидать больших доходов от процентов: банки в целях сохранения маржинальности будут повышать ставку по вкладам физических лиц достаточно медленно. Следует ожидать роста не более 0,5—0,75 в течение 2021 года.

Добавим, что, по данным Центробанка, средняя ставка по ипотеке в стране в январе этого года составляла 7,23% годовых, стоимость кредитов на срок до одного года — 13,51%, а сроком выше года — 10,63%.

Ранее Лайф рассказывал, что ЦБ впервые с декабря 2018 года повысил ключевую ставку — на 0,25 п.п. — до 4,5%. Позже эксперт объяснила, как это отразится на экономике.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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