Главы Госдепа США и МИД Германии обсудили "Северный поток – 2"
Блинкен рассказал Маасу о возражениях Вашингтона по поводу проекта.
Энтони Блинкен. Фото © ТАСС / EPA
Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии затронул тему проекта "Северный поток – 2". Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнёрами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток – 2", — заявили в ведомстве.
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Напомним, проект газопровода предполагает строительство двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Оно находится на завершающей стадии. Однако всячески помешать запуску проекта пытаются США, чтобы продавать в Европу свой сжиженный газ, который будет обходиться ЕС дороже. Тем не менее в "Газпроме" с уверенностью заявили, что "Северный поток – 2" будет запущен в текущем году.
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