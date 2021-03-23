"Много денег тратил": Дава рассказал, какой урок вынес из отношений с Бузовой

Рэпер Дава (Давид Манукян) в последнее время активно занялся карьерой, недавно устроил концерт в Новосибирске в честь своего 28-летия. Всё это началось после расставания с Ольгой Бузовой. Блогер рассказал, какой урок вынес из отношений с телеведущей.

"Раньше в девять-десять вечера я был дома и встречал любимого человека, но больше нет... Я понял, что это не оценили, и всё, что было, — было зря. Это урок для меня. Вывод такой: не стоит забывать про себя, надо заниматься своей карьерой. Может, сейчас скажу грубо, но, кроме себя, ты никому не нужен, — сказал Дава в программе "PRO Новости" на "Муз-ТВ".

В расставании с Бузовой рэпер видит много плюсов: теперь он не только может посвятить себя новым проектам, но и экономит большие суммы.

"В последнее время появилась какая-то внутренняя энергия, которая меня толкает вперёд. Сейчас хочу все силы вложить в себя. Скоро куплю себе ещё одну крутую тачку! Я стал очень много экономить и просто понял, что много денег тратил!" — подчеркнул певец и блогер.

Ранее Лайф писал, что экс-бойфренд Бузовой в опубликованном в "Инстаграме" видео случайно показал неизвестную девушку, которая спала у него в кровати.

Напомним, звёздная пара Бузовой и Давы только 8 января сыграла свадьбу, а уже 21 января, во время торжества по случаю дня рождения певицы, дно семейной лодки дало трещину. После этого телеведущая написала, что "нас больше нет", а следом вышла в эфир и рассказала обо всех ужасах, которые ей приходилось терпеть в этих отношениях. Позже она оказалась в клинике из-за ухудшения здоровья.

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