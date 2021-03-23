У визажиста Гоар Аветисян нашли опухоль после пластической операции

В конце 2020 года визажист Гоар Аветисян сделала липосакцию, её результатами мастер макияжа осталась очень довольна. Но недавно знаменитость столкнулась с осложнениями, связанными с проведённой операцией.

Так, в сториз своего инстаграма Гоар пожаловалась подписчикам на плохое самочувствие, а также появление на ногах непонятных новообразований — неких уплотнений в виде шишек. По её словам, они приносят не только моральный дискомфорт, но и сильную физическую боль, которая, к тому же, долгое время не проходит. Обеспокоенная Аветисян отправилась в больницу, также сообщив об этом своим фанатам.

Фото © Instagram / goar_avetisyan

Затем визажист рассказала, что врачи сделали ей УЗИ.

"УЗИ мне делали примерно час. Сначала нашли два новообразования по два сантиметра в диаметре, затем проверили стоя. На левой ноге просто огромный кусок. Есть подозрение, что это либо киста, либо... что-то ещё. Завтра МРТ после работы, но мне очень больно", — написала инста-дива.

Позднее звезда заявила о том, что наконец получила результаты анализов: они показали наличие воспаления. Как стало известно, Гоар отправили к терапевту для прохождения дальнейшего лечения. Сама звезда добавила, что, скорее всего, её будут лечить антибиотиками.

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