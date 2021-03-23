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Доктор Мясников перечислил основные факторы развития рака

Специалист призвал не забывать о связи онкологии и инфекционных заболеваний.

23 марта 2021, 18:55
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Телеведущий и врач Александр Мясников назвал основные факторы, влияющие на развитие онкозаболеваний у людей. Этим он поделился в эфире телеканала "Россия-1".

"Двадцать процентов <…> идёт от неправильного питания, сорок — от курения, <…> но до двадцати процентов — это инфекционные заболевания", — подчеркнул специалист.

Мясников перечислил симптомы смертельно опасной опухоли: внимание на ногти

Мясников перечислил симптомы смертельно опасной опухоли: внимание на ногти

При этом Мясников привёл в качестве примера рак шейки матки, который может возникнуть из-за вируса папилломы человека, а также рак печени, причиной которого может стать вирус гепатита Б. Медик призвал граждан не забывать о связи рака и инфекционных заболеваний и при необходимости восполнять пробелы в знаниях.

Ранее Мясников заявил, что, если у женщин растут волосы на лице и руках, это может быть симптомом онкологии или других заболеваний. В то же время врач развеял миф о влиянии бюстгальтера на развитие рака груди.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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