Глава Калужской области выразил соболезнования родным лётчиков, погибших при ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3

Как сообщалось ранее, под Калугой на аэродроме Шайковка произошло ЧП при подготовке к взлёту дальнего бомбардировщика Ту-22М3. В самолёте сработало три из четырёх спасательных катапульт, в результате погибли трое членов экипажа — командир полка Вадим Белослюдцев, а также майор и инструктор по лётной подготовке. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибших лётчиков, с одним из которых он был знаком лично.