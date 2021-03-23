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Глава Калужской области выразил соболезнования родным лётчиков, погибших при ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3

С одним из военных губернатор был знаком лично.

23 марта 2021, 18:52
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/admkaluga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владислав Шапша</a></p>

Фото © Telegram / Владислав Шапша

Как сообщалось ранее, под Калугой на аэродроме Шайковка произошло ЧП при подготовке к взлёту дальнего бомбардировщика Ту-22М3. В самолёте сработало три из четырёх спасательных катапульт, в результате погибли трое членов экипажа — командир полка Вадим Белослюдцев, а также майор и инструктор по лётной подготовке. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в своём телеграм-канале выразил соболезнования родным и близким погибших лётчиков, с одним из которых он был знаком лично.

"Мои соболезнования родным и близким военных лётчиков, погибших сегодня на авиабазе Шайковка. Среди них — командир авиаполка, полковник Вадим Белослюдцев. С Вадимом Владимировичем были знакомы лично. В августе прошлого года я приезжал в Шайковку, чтобы поздравить лётчиков с Днём Военно-воздушных сил России", — написал Шапша.

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Ранее мы писали, что, согласно подтверждённым данным Минобороны РФ, трагедия на аэродроме произошла при подготовке к полёту из-за нештатного срабатывания системы катапультирования на самолёте Ту-22М3. Трое военнослужащих в результате ЧП погибли. Как стало известно, на место происшествия была направлена комиссия ВКС (Военно-космические силы). Позднее Лайф рассказал о том, что произошло с лётчиками Ту-22М в Шайковке, а также о том, что могло послужить причиной трагедии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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