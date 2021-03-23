Командир полка погиб в результате ЧП с бомбардировщиком на аэродроме под Калугой
Предварительно, рассматривается две версии гибели военных.
Ту-22М3. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ
В результате ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 на аэродроме Шайковка под Калугой погиб командир полка Вадим Белослюдцев. Вместе с ним жертвами трагедии стали майор и инструктор по лётной подготовке. Об этом Лайфу сообщил источник.
В инциденте с нештатным срабатыванием систем катапультирования выжил один человек.
Предварительно, рассматривается две версии гибели военнослужащих. Так, трагедия могла произойти из-за того, что погибшим не хватило высоты для раскрытия купола парашюта или они разбились о кабину.
Напомним, как сообщил Лайфу источник, около 13:00 в самолёте сработало три из четырёх катапульт, в результате погибло три члена экипажа. При этом ранее СМИ и телеграм-каналы сообщили, что бомбардировщик потерпел крушение, но эта информация не подтвердилась.
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