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Украине предрекли дефицит воды к 2050 году

Власти страны и каждый гражданин уже сейчас должны задуматься о будущем.

23 марта 2021, 18:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Уже в ближайшие 30 лет жители Украины столкнутся с проблемой нехватки питьевой воды, и стране будет необходимо импортировать её. Об этом заявил председатель Государственной экологической инспекции Андрей Малеванный.

"По данным национальной гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30–40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придётся импортировать питьевую воду", — приводит его слова пресс-служба ведомства.

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Чиновник заметил, что уже сегодня с проблемой нехватки питьевой воды сталкиваются 3,6 миллиарда человек по всему миру, а к 2050 году дефицит настигнет около пяти миллиардов жителей. Вода считается возобновляемым ресурсом, уточнил Малеванный, но её запасы уменьшаются в катастрофических объёмах.

Властям необходимо сделать приоритетной задачей защиту водных ресурсов страны, ведь речь идёт о миллионах граждан. Но заботиться о воде в первую очередь должны сами украинцы, экономя её и убирая мусор с прибрежных полос, добавил он.

Ранее украинский депутат Татьяна Плачкова предрекла Одессе техногенную катастрофу в случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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