Костюм Манижи для Евровидения разошьют лоскутами ткани, присланными из всех уголков России

Лоскуты ткани со всех регионов России нашьют на костюм певицы Манижи для выступления на Евровидении. Об этом в эфире Первого канала сообщила мать певицы Наджиба Усманова, которая будет помогать дочери с оформлением образа для конкурса.

"Сейчас добываем эти кусочки, чтобы нашить их на наш костюм. Это будет всё пришито на него", — сказала женщина.

Как отметила мать певицы, на данный момент очень много лоскутов уже пришли из республик Кавказа. При этом, по её словам, возникли сложности с получением ткани из Якутии и ХМАО.

Ранее Лайф рассказал подробнее о новой участнице конкурса Евровидение-2021, певице Маниже: кто она такая и какой смысл несёт песня, с которой девушка выступит на музыкальном конкурсе в этом году.

Всего в конкурсе, который пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме, примет участие 41 страна. В этом году артиста, который поедет на Евровидение от России, выбирали всенародным голосованием в прямом эфире. Манижа соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

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