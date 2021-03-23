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Возбуждено дело о халатности при организации тура в Хибины, где погибла девочка

По версии следователей, это стало "следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами" своих должностных обязанностей.

23 марта 2021, 19:16
Фото © LIFE

Фото © LIFE

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности, касающееся тура в Мурманскую область, который закончился гибелью девочки. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу.

Отмечается, что группа из подростков-туристов была собрана молодёжной спортивной организацией "Скиф". Она состояла из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних. Руководил ею мужчина 1972 года рождения. В Хибинах, двигаясь по необорудованному маршруту, группа попала под обрушение снега, в результате чего погибла девочка.

Обрушился снежный козырёк: Лайф публикует фото с места схода лавины в Хибинах, где погибла девочка

Обрушился снежный козырёк: Лайф публикует фото с места схода лавины в Хибинах, где погибла девочка

"Таким образом, нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне — месте обрушения снежного массива — и её гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников ДДТ (ГБУ ДО "Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга". — Прим. ред.), своих должностных обязанностей", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в Хибинах накануне вечером сошла лавина, на её пути оказалась туристическая группа из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Путешественники приехали в Мурманскую область из Петербурга, вышли в поход 19 марта. Сообщалось, что одна девочка 2008 года рождения погибла. По этому факту уже даже успели возбудить уголовное дело. Однако позже появилась информация, что ребёнок жив. Утром прибывшие на место врачи всё же констатировали смерть девочки.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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