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Зеленский на три года продлил санкции против граждан РФ и российских СМИ

Под ограничения попали заместитель МВД Александр Горовой и сенатор Людмила Нарусова.

23 марта 2021, 19:07
<p>Фото © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/robocha-poyizdka-prezidenta-ukrayini-na-donbas-3729" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт президента Украины</a></p>

Фото © Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) о санкциях в отношении 23 граждан России и российских компаний. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", — сказано в тексте указа.

Ограничения на три года продлены в отношении первого заместителя министра внутренних дел Александра Горового и сенатора Людмилы Нарусовой. Также под санкции попали сенаторы Олег Цепкин, Ирина Рукавишникова, Александр Карлин, представители МВД РФ и других ведомств.

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Президент Украины на три года продлил и ограничения в отношении российских СМИ, среди которых МИА "Россия сегодня". Продлены блокировка их активов, ограничение сделок, а также ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг, в том числе в отношении субдоменов.

Также Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях против трёх депутатов Европарламента от Франции.

Ранее СНБО Украины также ввёл санкции в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича, экс-премьера Николая Азарова и ряда должностных лиц Республики Крым.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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