Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть метеорный дождь Лириды
И указал, где вероятность наблюдать это явление будет наиболее высокой.
Фото © Depositphotos
В апреле жители России смогут наблюдать звездопад, называемый метеорным потоком Лириды, в ходе которого будет падать около 10–15 метеоров в час. Об этом рассказал порталу Ura.ru астроном и автор ютуб-канала Astro Channel Александр Смирнов.
"Поток действует во второй половине апреля, а максимум ожидается 21–22 числа. Рассчитывать можно на 10–15 метеоров в час. Среди них бывают и яркие болиды", — пояснил Смирнов.
Также астроном указал место, где вероятность увидеть поток Лириды будет самой высокой.
"Радиант потока находится поблизости от яркой звезды Веги. Вечером он низко на северо-восточной стороне неба, а к утру будет уже высоко над головой. Метеоры хорошо видны невооружённым глазом, но желательно выехать за город, чтобы не мешала засветка уличных фонарей", — добавил Смирнов.
Ранее Лайф рассказал, что ищут астрономы на дне Байкала. Посреди покрытого льдом озера ездят тракторы, гусеничная техника, а по периметру расставлены лебёдки. И так происходит каждую зиму.
Космос. Интересное по теме
Выбор редакции
"Это фашизм": Пригожин оценил дело против выступавших на открытии моста в Крыму артистов
Время загадывать желания. Россиянам рассказали, когда можно будет увидеть звездопад Урсиды
В России утвердили новые правила экзаменов на водительские права
Последствия локдауна: новые торговые центры откроются полупустыми в 2021 году
Россия и США обсудили космическую безопасность
Комментариев: 0