Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть метеорный дождь Лириды

В апреле жители России смогут наблюдать звездопад, называемый метеорным потоком Лириды, в ходе которого будет падать около 10–15 метеоров в час. Об этом рассказал порталу Ura.ru астроном и автор ютуб-канала Astro Channel Александр Смирнов.

"Поток действует во второй половине апреля, а максимум ожидается 21–22 числа. Рассчитывать можно на 10–15 метеоров в час. Среди них бывают и яркие болиды", — пояснил Смирнов.

Также астроном указал место, где вероятность увидеть поток Лириды будет самой высокой.

"Радиант потока находится поблизости от яркой звезды Веги. Вечером он низко на северо-восточной стороне неба, а к утру будет уже высоко над головой. Метеоры хорошо видны невооружённым глазом, но желательно выехать за город, чтобы не мешала засветка уличных фонарей", — добавил Смирнов.

Ранее Лайф рассказал, что ищут астрономы на дне Байкала. Посреди покрытого льдом озера ездят тракторы, гусеничная техника, а по периметру расставлены лебёдки. И так происходит каждую зиму.

Авторы