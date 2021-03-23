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Астроном рассказал, когда россияне смогут увидеть метеорный дождь Лириды

И указал, где вероятность наблюдать это явление будет наиболее высокой.

23 марта 2021, 16:34
<p>Фото © Depositphotos</p>

Фото © Depositphotos

В апреле жители России смогут наблюдать звездопад, называемый метеорным потоком Лириды, в ходе которого будет падать около 10–15 метеоров в час. Об этом рассказал порталу Ura.ru астроном и автор ютуб-канала Astro Channel Александр Смирнов.

"Поток действует во второй половине апреля, а максимум ожидается 21–22 числа. Рассчитывать можно на 10–15 метеоров в час. Среди них бывают и яркие болиды", — пояснил Смирнов.

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Также астроном указал место, где вероятность увидеть поток Лириды будет самой высокой.

"Радиант потока находится поблизости от яркой звезды Веги. Вечером он низко на северо-восточной стороне неба, а к утру будет уже высоко над головой. Метеоры хорошо видны невооружённым глазом, но желательно выехать за город, чтобы не мешала засветка уличных фонарей", — добавил Смирнов.

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Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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