На дне: в подлёдных озёрах Антарктиды нашли новое доказательство внеземной жизни

По мнению планетологов, эти водоёмы очень похожи на океаны подо льдом спутников Юпитера и Сатурна.

Озеро загадок

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То, что оно существует, уже само по себе удивительно. Озеро Восток достигает в глубину более километра и при этом спрятано под ледяной коркой высотой километра в четыре. Её бурили 15 лет, если считать вместе с перерывами. По мнению учёных, этой "крышкой" водоём был герметично накрыт примерно 500 тысяч лет. Туда даже солнечный свет не проникал. Равно как и солнечное тепло. В 2012 году учёные наконец добрались до содержимого этой "консервной банки" — и были поражены.

В добытых из озера пробах нашли ДНК неизвестных науке бактерий и даже чешую самой настоящей золотой рыбки. На фото — чешуйка под микроскопом. Выяснилось, что она действительно покрыта тонким слоем драгоценного металла. Вообще, вода в озере, по данным учёных, на 80% состоит из золота. Правда, в виде ионов.

Скриншот видео © Первый канал

Восток — крупнейшее, но не единственное подлёдное озеро Южного континента. По последним подсчётам, их порядка 380. Вот лишь некоторая часть из них на карте, составленной ещё в 2007 году (обозначены чёрными или белыми точками).

Карта подлёдных озёр Антарктиды. Фото © NASA

Почему там тепло?

Косвенно одной из причин считают тяжёлый груз толстого слоя льда: известно, что под давлением температура плавления снижается. Таким образом, даже при, скажем, минус трёх-четырёх градусах по Цельсию лёд глубоко внизу может таять. И всё-таки, по мнению учёных, этого недостаточно, и основной источник постоянного подогрева — тепло Земли, то есть геотермальный поток из недр планеты.

В Кембриджском университете недавно установили, что в этих озёрах всё время идёт вертикальное движение воды по принципу так называемой конвекции Рэлея-Бенара. Суть явления в том, что слой жидкости нагревается снизу и идущие кверху потоки создают вот такие ячейки.

Гиф © Wikipedia

По мнению исследователей, именно так талая вода ледяной "крышки" постепенно перемешивается с остальной частью озера и снабжает его питательными веществами и кислородом.

— Таким образом, следует учитывать, что большинство антарктических подлёдных озёр — если не все — представляют собой динамическую гидрологическую среду. Мы ожидаем, что тот же вывод справедлив и для изолированных подлёдных озёр в Гренландии и в других местах Солнечной системы, — говорится в опубликованной научной статье.

Инопланетная Антарктида?

Эти выводы особенно интересны планетологам, которые ищут следы жизни в космосе. Ещё несколько десятилетий назад они обратили внимание на некоторые небольшие небесные тела в Солнечной системе, а именно — на спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Энцелад. Они оба полностью покрыты льдом. И притом именно водяным льдом, а не замёрзшим углекислым газом, например.

Если говорить об Энцеладе, то он прямо-таки бросается в глаза своей сверкающей белизной. Учёных она наводит на мысль о том, что, возможно, эта маленькая луна (раз в семь меньше нашей) ещё не успела "запылиться", то есть она сравнительно недавно образовалась. А если так, значит, ядро у неё ещё тёплое, даже горячее. И, кроме того, она находится под постоянным воздействием гравитации Сатурна: по мере движения спутника по орбите газовый гигант то слегка сжимает, то растягивает его, и это тоже подогревает ледяной шарик. На это указывают в том числе и многочисленные трещины на поверхности. А вот иллюстрация от Лаборатории реактивного движения NASA: красным цветом обозначены области сильной геологической активности в районе Южного полюса. Их удалось обнаружить с помощью зонда "Кассини", он полетел к Сатурну в 2005 году.

Фото © NASA

Межпланетная станция показала, что как раз у полюса на Энцеладе бьют гейзеры. Более того, именно этот пар, по мнению учёных, и создал одно из великолепных колец Сатурна. Так подтвердилось, что подо льдом спутника имеется вода в жидком виде. И не только вода. Вместе с ней, как выяснилось, в космос вырываются водород, аммиак и углекислый раз. По мнению биологов, уже этого набора вполне достаточно для процветания некоторых форм жизни. Например, организмов вроде Methanothermococcus okinawensis. Это археи, обитающие в тихоокеанских гидротермальных жерлах. Они питаются углекислым газом и водородом, а выделяют воду и метан. Позже в пробах "Кассини" нашли сложные органические молекулы, из которых состоят в том числе земные аминокислоты — строительные блоки жизни.

С Европой ситуация очень похожая: там тоже есть подлёдный океан с подходящими для микробов условиями, он тоже покрыт трещинами. Этот спутник по размерам почти как земная Луна. В Лаборатории реактивного движения NASA смоделировали её "внутренний мир" на основе снимков "Хаббла" и данных зонда "Галилео". Оказалось, что в этом подлёдном океане гораздо меньше серной кислоты, чем считалось ранее, и вообще, "европейский" подводный мир по химическому составу весьма обнадёживает.

Именно поэтому NASA понадобился подводный — даже скорее подлёдный — планетоход. В 2019 году его успешно опробовали в Антарктиде. Аппарат BRUIE на своих колёсах может ездить по внутренней поверхности льда, и предназначен он именно для поиска жизни на Европе и Энцеладе. Вот только пока не ясно, когда его запустят. Рассматривается возможность установить его на борту спускаемого аппарата Europa Lander, но на эту миссию пока не хватает финансирования.

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