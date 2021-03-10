На дне: в подлёдных озёрах Антарктиды нашли новое доказательство внеземной жизни
Фото © Shutterstock
По мнению планетологов, эти водоёмы очень похожи на океаны подо льдом спутников Юпитера и Сатурна.
Озеро загадок
Фото © Wikipedia
То, что оно существует, уже само по себе удивительно. Озеро Восток достигает в глубину более километра и при этом спрятано под ледяной коркой высотой километра в четыре. Её бурили 15 лет, если считать вместе с перерывами. По мнению учёных, этой "крышкой" водоём был герметично накрыт примерно 500 тысяч лет. Туда даже солнечный свет не проникал. Равно как и солнечное тепло. В 2012 году учёные наконец добрались до содержимого этой "консервной банки" — и были поражены.
В добытых из озера пробах нашли ДНК неизвестных науке бактерий и даже чешую самой настоящей золотой рыбки. На фото — чешуйка под микроскопом. Выяснилось, что она действительно покрыта тонким слоем драгоценного металла. Вообще, вода в озере, по данным учёных, на 80% состоит из золота. Правда, в виде ионов.
Скриншот видео © Первый канал
Восток — крупнейшее, но не единственное подлёдное озеро Южного континента. По последним подсчётам, их порядка 380. Вот лишь некоторая часть из них на карте, составленной ещё в 2007 году (обозначены чёрными или белыми точками).
Карта подлёдных озёр Антарктиды. Фото © NASA
Почему там тепло?
Косвенно одной из причин считают тяжёлый груз толстого слоя льда: известно, что под давлением температура плавления снижается. Таким образом, даже при, скажем, минус трёх-четырёх градусах по Цельсию лёд глубоко внизу может таять. И всё-таки, по мнению учёных, этого недостаточно, и основной источник постоянного подогрева — тепло Земли, то есть геотермальный поток из недр планеты.
В Кембриджском университете недавно установили, что в этих озёрах всё время идёт вертикальное движение воды по принципу так называемой конвекции Рэлея-Бенара. Суть явления в том, что слой жидкости нагревается снизу и идущие кверху потоки создают вот такие ячейки.
Гиф © Wikipedia
По мнению исследователей, именно так талая вода ледяной "крышки" постепенно перемешивается с остальной частью озера и снабжает его питательными веществами и кислородом.
— Таким образом, следует учитывать, что большинство антарктических подлёдных озёр — если не все — представляют собой динамическую гидрологическую среду. Мы ожидаем, что тот же вывод справедлив и для изолированных подлёдных озёр в Гренландии и в других местах Солнечной системы, — говорится в опубликованной научной статье.
Инопланетная Антарктида?
Эти выводы особенно интересны планетологам, которые ищут следы жизни в космосе. Ещё несколько десятилетий назад они обратили внимание на некоторые небольшие небесные тела в Солнечной системе, а именно — на спутник Юпитера Европу и спутник Сатурна Энцелад. Они оба полностью покрыты льдом. И притом именно водяным льдом, а не замёрзшим углекислым газом, например.
Если говорить об Энцеладе, то он прямо-таки бросается в глаза своей сверкающей белизной. Учёных она наводит на мысль о том, что, возможно, эта маленькая луна (раз в семь меньше нашей) ещё не успела "запылиться", то есть она сравнительно недавно образовалась. А если так, значит, ядро у неё ещё тёплое, даже горячее. И, кроме того, она находится под постоянным воздействием гравитации Сатурна: по мере движения спутника по орбите газовый гигант то слегка сжимает, то растягивает его, и это тоже подогревает ледяной шарик. На это указывают в том числе и многочисленные трещины на поверхности. А вот иллюстрация от Лаборатории реактивного движения NASA: красным цветом обозначены области сильной геологической активности в районе Южного полюса. Их удалось обнаружить с помощью зонда "Кассини", он полетел к Сатурну в 2005 году.
Фото © NASA
Межпланетная станция показала, что как раз у полюса на Энцеладе бьют гейзеры. Более того, именно этот пар, по мнению учёных, и создал одно из великолепных колец Сатурна. Так подтвердилось, что подо льдом спутника имеется вода в жидком виде. И не только вода. Вместе с ней, как выяснилось, в космос вырываются водород, аммиак и углекислый раз. По мнению биологов, уже этого набора вполне достаточно для процветания некоторых форм жизни. Например, организмов вроде Methanothermococcus okinawensis. Это археи, обитающие в тихоокеанских гидротермальных жерлах. Они питаются углекислым газом и водородом, а выделяют воду и метан. Позже в пробах "Кассини" нашли сложные органические молекулы, из которых состоят в том числе земные аминокислоты — строительные блоки жизни.
С Европой ситуация очень похожая: там тоже есть подлёдный океан с подходящими для микробов условиями, он тоже покрыт трещинами. Этот спутник по размерам почти как земная Луна. В Лаборатории реактивного движения NASA смоделировали её "внутренний мир" на основе снимков "Хаббла" и данных зонда "Галилео". Оказалось, что в этом подлёдном океане гораздо меньше серной кислоты, чем считалось ранее, и вообще, "европейский" подводный мир по химическому составу весьма обнадёживает.
Именно поэтому NASA понадобился подводный — даже скорее подлёдный — планетоход. В 2019 году его успешно опробовали в Антарктиде. Аппарат BRUIE на своих колёсах может ездить по внутренней поверхности льда, и предназначен он именно для поиска жизни на Европе и Энцеладе. Вот только пока не ясно, когда его запустят. Рассматривается возможность установить его на борту спускаемого аппарата Europa Lander, но на эту миссию пока не хватает финансирования.
Выбор редакции
Медсестре пришлось уволиться с работы, когда коллега показала боссу её откровенные фото для продажи
Фонд национального благосостояния в этом году решили не пополнять
Фейк накажут по закону: за ложные сообщения о ценах на продукты может быть введена уголовная ответственность
Эксперты рассказали, почему важно отказываться от смартфона перед сном
Rolls-Royce против Mercedes: на чём ездят российские звёзды
Комментариев: 0