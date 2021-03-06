"Мы просто хотим летать": чем занимаются русские Илоны Маски

Полёты туристов на орбиту Гагарина и запуски микроспутников могут приносить миллионы долларов и поднимать экономику целых регионов. В России есть люди, готовые в это вложиться, и люди, знающие, как это сделать технически. Российские Илоны Маски умеют строить космодромы, многоразовые корабли и суперактуальные в последнее время сверхлёгкие ракеты. И всё это оказалось не так сложно, как разговаривать с некоторыми чиновниками.

Эта штука невероятно тяжёлая, автору данной статьи так и не удалось даже приподнять её над столом.

Фото © LIFE

Это бронекорпус, а рядом форсунки — запчасти системы зажигания ракетного двигателя, которую в декабре 2020-го испытали в подмосковном цехе компании "Космокурс". Испытали успешно, запальное устройство сработало в расчётное время.

А вот смесительная головка, через неё в двигатель поступает топливо и окислитель. В данном случае это спирт и кислород. Тоже собственная разработка предприятия. Деталь отпечатана на 3D-принтере.

Фото © КосмоКурс

— В нарушение всех норм и правил, которые приняты в отрасли, мы перешли к железу реальному — испытанию, изготовлению. Не согласовав аванпроект и не утвердив его в "Роскосмосе". Хулиганим потихоньку. Но нам никто не запрещает это делать, — рассказал Лайфу генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

Это будет двигатель для многоразового суборбитального комплекса. Схема полёта примерно следующая: ракета с космическим кораблём поднимается на высоту полёта Гагарина — 200 километров. На борту шесть космических туристов и инструктор. Их ждёт Земля в иллюминаторе и пять-шесть незабываемых минут в невесомости. Ракета, то есть первая ступень, приземляется на платформу в нескольких километрах от космодрома вертикально, на двигателях. Корабль опускается на парашютах чуть дальше. Весь полёт длится 15 минут.

Кадр из видео YouTube / CosmoCourse

Цена вопроса — 200–250 тысяч долларов с человека. Надо сказать, это одно из самых доступных предложений в мире. По планам компании, технически можно будет отправлять в космос до 700 человек в год. Это значит, от 140 до 175 миллионов долларов ежегодного дохода. То есть в теории можно за год отбить всю стоимость проекта — 150 миллионов долларов.

Уже практически выбрано подходящее место для первого в России частного космодрома. Вполне возможно, что он будет построен здесь.

Это Нижегородская область. "Космокурс" рассматривал там в общей сложности 17 участков. Этот импонирует больше всего.

— В принципе, получается 10 километров от значимых населённых пунктов. Там есть несколько деревень, которые попадают в зону, которая вроде как и безопасна, но нехорошо, чтобы там люди жили, над людьми издеваться нельзя, поэтому надо 20–30 человек переселить просто, — поясняет глава "Космокурса".

Космодром на мысе Канаверал находится примерно на том же расстоянии от одноимённого городка, напомнил Павел Пушкин, притом оттуда запускают тяжёлые ракеты, а не "нашу пукалку", как выразился он.

И тут начинается самое интересное. Чтобы построить космодром, разумеется, нужно получить одобрение местных жителей, а значит, устроить общественные слушания. Для этого нужно провести оценку воздействия на окружающую среду и опубликовать эти данные в открытых источниках. И в "Космокурсе" вот уже полгода как готовы это сделать — но не могут. Дело в том, что по просьбе властей региона компания согласилась дополнительно согласовать с Роспотребнадзором санитарно-защитные зоны. Павел Пушкин подчеркнул, что по закону "Космокурс" не обязан был это делать, но пошёл навстречу пожеланиям. И горько об этом пожалел. По словам гендиректора, компания превратилась в футбольный мяч для федеральных ведомств.

— Космодром сделать пока невозможно в Российской Федерации — не потому, что законодательство или какие-то ограничения есть, просто люди не хотят ничего делать. Они все боятся. Они говорят: "А вдруг что-то произойдёт, ракета — это же ядерное топливо!" Я говорю: "Там нет ничего ядерного". — "А кто вам сказал?" — "Я специалист. У нас ракета-то простая, в качестве компонентов топлива — кислород и спирт". — "Что вы нам сказки рассказываете, там гептил". Я говорю, что у военных ракет гептил, у нас кислород и спирт. "А если вы зальёте что-то другое?" Начинается какая-то ерунда, — рассказывает Пушкин.

Сейчас стоит задача провести экспертизу санитарно-защитных зон, но пока ведомства не могут даже определиться с тем, кто именно её должен делать.

— Мы заключаем договор с институтом, который должен проводить экспертизу, они отказываются, потому что они звонили в местный Роспотребнадзор, и он им рекомендовал с нами не связываться и ничего не согласовывать, — сетует руководитель "Космокурса".

На данный момент организации не выдвинули ни одного конкретного технического замечания, подчеркнул он, все формулировки до крайности расплывчатые.

— Есть желание губернатора, есть желание первого зампредседателя правительства, есть желание некоторых министров, есть люди, которые это всё толкают. Но есть люди, которые, извините, одно место прикрывают и не хотят ничего делать, — не удержался генеральный директор.

Генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин. Фото © LIFE

Ещё одна проблема в том, что, согласно законодательству, космическая инфраструктура должна располагаться на федеральных землях.

— Мы приходим в "Роскосмос" и говорим: "Вы молодцы, прописали, сделали, чтобы земли были в вашем ведомстве. А наш космодром кто возьмёт? Берите! Нижегородская область готова, они готовы собрать документы и передать федералам, скажите кому. Или вычёркивайте из законодательства", — рассказал Павел Пушкин.

А самое интересное, что в "Космокурс", по словам руководителя, регулярно приходят восторженные письма от нижегородцев.

— Пишут, мол, ребята, приходите обязательно, нам там работать негде, нам работа нужна, нам нужен туризм. Пишут прямо из того района, [который выбран для будущего космодрома], — поделился Пушкин.

Этот регион "Космокурс" выбрал именно из-за его высокого туристического потенциала — Нижний Новгород находится сравнительно недалеко от Москвы. Это значит, что и космическим, и просто туристам будет несложно туда добраться, а заодно по достоинству оценить красоту русской природы и местный колорит. Стоит отметить, что своими главными будущими клиентами компания считает иностранцев.

— Я не нефть еду туда выкачивать и расплёскивать. Я еду пускать ракеты, и основной плюс будет для Нижегородской области — к ним поедут туристы смотреть на эти пуски. В Нижегородскую область можно доехать за четыре часа и посмотреть, как испытывают двигатели и как летает ракета. Круто, да? И туристы туда поломятся в таком количестве, что там поднять весь район можно на гостиницах и всём остальном. И я не прошу мне за это отстёгивать. Мы просто хотим летать, — заявил глава компании.

Вот практически полный аналог проекта "Космокурса" — многоразовый космический корабль New Shepard от Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Такая же схема взлёта и посадки, тоже суборбитальный полёт, только высота в два раза меньше, чем у "Космокурса", — всего 100 с небольшим километров. Это видео успешных испытаний пустого корабля, проведённых 14 января 2021 года. А ведь российские частники начали работать над этим, когда New Shepard ещё и в проекте не было.

— В этом году у Blue Origin Джеффа Безоса полетят первые туристы. У них уже летает, а мы тут в Нижегородской области сосны пересаживаем. А когда у Безоса полетят первые туристы, я вас уверяю, сразу начнётся: "А что это "Космокурс" просрал все деньги?" Будет пресса писать, что "Космокурс" освоил деньги, фуфлёжники, ничего не делают, — уверен Павел Пушкин.

На этом фоне недавняя громкая новость о планах построить ещё один частный космодром — в Дагестане — представляется чем-то совершенно невообразимым. Напомним, ещё одна российская частная космическая компания — Success Rockets — сообщила, что заключила соглашение с компанией "Корпорация развития Дагестана" о строительстве в Ногайском районе республики стартовых площадок и всей необходимой инфраструктуры для пусков сверхлёгких ракет.

— Они на нас посмотрели, их руководитель со мной связывался, и сказали: "Вы заявили — и мы заявим". Мы не заявили, у нас всё проработано и всё просчитано, вся баллистика. У нас просчитано вплоть до того, что болт упадёт на голову человеку. А они просто ляпнули — и всё. Хайпануть решили. Мы спрашиваем: "А вы проработали вопрос-то?" — "А они нам землю дадут". — "А как это они землю дадут?" А я просто знаю, что они ничего не считали. Они не считали, что такое космодром, — заверил гендиректор "Космокурса".

Вскоре после этого — уже не так громко, а лишь в местных СМИ — было упомянуто, что глава "Корпорации развития Дагестана" Артур Алибеков покинул свой пост, а руководитель республиканского Агентства по предпринимательству и инвестициям Камил Магомедов "на карандаше": правительству поручено проверить его "на соответствие занимаемой должности". А кроме того, Прокуратура Дагестана проведёт проверку агентства на предмет нарушений законодательства. При этом организация поспешила извиниться и откреститься от Success Rockets.

— Целесообразность реализации проекта на территории республики не подтверждена. Не были проведены экологические и технические исследования и экспертизы, не изучены иные потенциальные риски. Приносим извинения дагестанцам в связи с возникшим недопониманием, — говорится в публикации агентства.

Лайфу удалось связаться с главой Success Rockets Олегом Мансуровым, и он заверил, что планы компании в Дагестане остаются в силе, а кадровые перестановки в республике произошли по не зависящим от предприятия причинам.

— Я, честно говоря, не в курсе, только из прессы знаю, там какая-то проверка проводилась, но вы же знаете, что там произошла смена руководства, и, наверное, это как-то повлияло. Работы продолжаются, идёт проектная стадия, формируется ряд вопросов со стороны руководства республики, мы на них сейчас готовим ответы и готовим концепцию самого объекта. Насколько я понимаю, руководство Республики Дагестан готово нас поддерживать, — сказал предприниматель.

По его словам, соглашение с Дагестаном предусматривает строительство стартовых площадок, вспомогательной инфраструктуры, жилых корпусов, туристических объектов, а также научного и испытательного центров. Варианты участков для космодрома компания выбрала ещё осенью 2020 года. До общественных слушаний в Success Rockets планируют дойти за ближайшие полгода или год.

— Всё там минимально удалено на 20 километров, а в основном всё дальше, — пояснил Олег Мансуров.

При этом Дагестан — это лишь один из регионов, с территории которых компания планирует запускать ракеты. Сейчас идут переговоры ещё с несколькими регионами на юге России.

— Речь о создании космодрома в Дагестане шла ещё в советское время, когда планировался первый космодром, которым стал в итоге Байконур. Его изначально планировали располагать в Дагестане, просто тогда средства радиолокационной связи не были настолько развиты, были технические проблемы. Сейчас их нет, поэтому мы вполне можем разместить в Дагестане то, что нам необходимо, — заявил Мансуров.

По расчётам компании, стартовая площадка понадобится ей примерно через три года. А за это время Success Rockets намерена построить ракету сверхлёгкого класса.

— Сейчас проходят стендовые испытания ракетных двигателей. В случае их успешного проведения мы весной перейдём уже к лётным испытаниям, — сказал глава Success Rockets.

Фото © Success Rockets

Это образец твердотопливного двигателя на основе нитрата аммония и алюминия. В Success Rockets заверили, что он будет самым мощным у российских частников.

— Это собственное инновационное топливо, которое значительно дешевле существующих аналогов. Технология создания ракетного двигателя также является нашей собственной разработкой, и за счёт использования композитных материалов значительно снижается стоимость готового изделия, — рассказал Олег Мансуров.

Компания работает над проектами суборбитальной ракеты Nebo для метеоспутников и других научных аппаратов и орбитальной Stalker для вывода в космос спутниковых группировок. Кроме того, у Success Rockets есть проект космических буксиров, которые смогут перемещать спутники на другие орбиты и даже участвовать в межпланетных миссиях.

— Мы для себя рассматриваем два сценария. Первый — когда мы становимся оператором космических данных и предоставляем их другим компаниям. Второй — мы под заказ другой компании создаём необходимую для неё космическую инфраструктуру, — говорит руководитель компании.

Не менее амбициозные планы у "Лин индастриал" и "Национальной космической компании", которые с недавних пор объединились и сосредоточились на том, чтобы в ближайшие годы представить свою сверхлёгкую ракету "Сибирь" — "такси" для микро- и наноспутников. На видео ниже — огневые испытания ракетного двигателя на пропане и кислороде в декабре 2019 года. Он, кстати, полностью отпечатан на 3D-принтере.

Огневые испытания жидкостного ракетного двигателя, разработанного "Национальной космической компанией". Видео предоставлено "Национальной космической компанией"

Отпечатанный на 3D-принтере жидкостный ракетный двигатель, разработка "Национальной космической компании". Фото © "Национальная космическая компания"

— Ракета будет, по нашим расчётам, поднимать на орбиту примерно тонну. Наши предполагаемые перспективные клиенты — это операторы связи, компании по нефте-, газодобыче, другие добывающие компании, чтобы геологоразведку проводить сверху с помощью оборудования для дистанционного зондирования Земли, — рассказал Лайфу глава "Национальной космической компании" Максим Куликов.

НКК — красноярская компания, там расположен и офис, и сборочный цех. Максим Куликов основал её в 2019 году на деньги инвесторов — по его словам, состоятельных россиян из списка Forbes. К слову, предприниматель оценивает общий объём необходимых компании вложений в 100 миллионов долларов и рассчитывает освоить эту сумму к 2024 году.

— Они относятся к этому с неким ироничным интересом: а что из этого получится? А может быть, у нас в России тоже это будет? — поделился бизнесмен.

Он также признался, что его вдохновила история SpaceX. С момента основания компании Илона Маска до старта первой ракеты Falcon прошло целых восемь лет, подчеркнул предприниматель.

— Я просто почитал про эту компанию, и оказывается, когда Маск её открыл, он был примерно на год меня старше. Я подумал: блин, охота чего-то такого глобального, полезного, — вспоминает предприниматель.

Теперь помимо "Сибири" у "Лин" и НКК есть проекты ещё более лёгкой ракеты — "Таймыр" — с полезной нагрузкой 147 кг, многоразовой ракеты "Адлер" (поднимает 700 кг) и ещё целого ассортимента носителей поменьше. Именно такие ракеты сейчас нужнее всего отечественному космосу, уверены частники: наступает эра маленьких спутников типа Starlink, а в России их запускать пока нечем.

— Сейчас заказчики подстраиваются под нашего российского оператора "Роскосмос", у которого есть свои планы по запускам, куда они отправляют свои спутники приоритетные, например для оборонных задач. Приходится уже заказчикам использовать какие-то технологии, чтобы не было удорожания, чтобы этот спутник оказался в нужной точке расчёта, — отметил предприниматель.

Интересно, что в "Космокурсе" тоже подумывают переключиться на сверхлёгкую ракету — возможно, она станет спасательным кругом для компании, которая пока не видит никакого света в конце чиновничьего тоннеля. Но даже этот вариант приходится оценивать максимально трезво: за рубежом уже много своих ракет, а российские потенциальные заказчики пока не проявляют предметного интереса — привыкли рассчитывать на старые добрые "Союзы".

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