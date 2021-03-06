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"Мы просто хотим летать": чем занимаются русские Илоны Маски

6 марта 2021, 21:40

Коллаж © LIFE. Фото © LIFE, © Blue Origin

<p>Коллаж © LIFE. Фото © LIFE, © <a href="https://www.blueorigin.com/latest/gallery" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Blue Origin</a></p>

Полёты туристов на орбиту Гагарина и запуски микроспутников могут приносить миллионы долларов и поднимать экономику целых регионов. В России есть люди, готовые в это вложиться, и люди, знающие, как это сделать технически. Российские Илоны Маски умеют строить космодромы, многоразовые корабли и суперактуальные в последнее время сверхлёгкие ракеты. И всё это оказалось не так сложно, как разговаривать с некоторыми чиновниками.

Эта штука невероятно тяжёлая, автору данной статьи так и не удалось даже приподнять её над столом.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Это бронекорпус, а рядом форсунки — запчасти системы зажигания ракетного двигателя, которую в декабре 2020-го испытали в подмосковном цехе компании "Космокурс". Испытали успешно, запальное устройство сработало в расчётное время.

А вот смесительная головка, через неё в двигатель поступает топливо и окислитель. В данном случае это спирт и кислород. Тоже собственная разработка предприятия. Деталь отпечатана на 3D-принтере.

Фото © КосмоКурс

Фото © КосмоКурс

В нарушение всех норм и правил, которые приняты в отрасли, мы перешли к железу реальному — испытанию, изготовлению. Не согласовав аванпроект и не утвердив его в "Роскосмосе". Хулиганим потихоньку. Но нам никто не запрещает это делать, — рассказал Лайфу генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин.

Это будет двигатель для многоразового суборбитального комплекса. Схема полёта примерно следующая: ракета с космическим кораблём поднимается на высоту полёта Гагарина — 200 километров. На борту шесть космических туристов и инструктор. Их ждёт Земля в иллюминаторе и пять-шесть незабываемых минут в невесомости. Ракета, то есть первая ступень, приземляется на платформу в нескольких километрах от космодрома вертикально, на двигателях. Корабль опускается на парашютах чуть дальше. Весь полёт длится 15 минут.

Кадр из видео YouTube / CosmoCourse

Цена вопроса — 200–250 тысяч долларов с человека. Надо сказать, это одно из самых доступных предложений в мире. По планам компании, технически можно будет отправлять в космос до 700 человек в год. Это значит, от 140 до 175 миллионов долларов ежегодного дохода. То есть в теории можно за год отбить всю стоимость проекта — 150 миллионов долларов.

Земля в иллюминаторе за квартиру в Москве. Почём нынче билеты в космос?

Земля в иллюминаторе за квартиру в Москве. Почём нынче билеты в космос?

Уже практически выбрано подходящее место для первого в России частного космодрома. Вполне возможно, что он будет построен здесь.

Это Нижегородская область. "Космокурс" рассматривал там в общей сложности 17 участков. Этот импонирует больше всего.

В принципе, получается 10 километров от значимых населённых пунктов. Там есть несколько деревень, которые попадают в зону, которая вроде как и безопасна, но нехорошо, чтобы там люди жили, над людьми издеваться нельзя, поэтому надо 20–30 человек переселить просто, — поясняет глава "Космокурса".

Космодром на мысе Канаверал находится примерно на том же расстоянии от одноимённого городка, напомнил Павел Пушкин, притом оттуда запускают тяжёлые ракеты, а не "нашу пукалку", как выразился он.

И тут начинается самое интересное. Чтобы построить космодром, разумеется, нужно получить одобрение местных жителей, а значит, устроить общественные слушания. Для этого нужно провести оценку воздействия на окружающую среду и опубликовать эти данные в открытых источниках. И в "Космокурсе" вот уже полгода как готовы это сделать — но не могут. Дело в том, что по просьбе властей региона компания согласилась дополнительно согласовать с Роспотребнадзором санитарно-защитные зоны. Павел Пушкин подчеркнул, что по закону "Космокурс" не обязан был это делать, но пошёл навстречу пожеланиям. И горько об этом пожалел. По словам гендиректора, компания превратилась в футбольный мяч для федеральных ведомств.

Космодром сделать пока невозможно в Российской Федерации — не потому, что законодательство или какие-то ограничения есть, просто люди не хотят ничего делать. Они все боятся. Они говорят: "А вдруг что-то произойдёт, ракета — это же ядерное топливо!" Я говорю: "Там нет ничего ядерного". — "А кто вам сказал?" — "Я специалист. У нас ракета-то простая, в качестве компонентов топлива — кислород и спирт". — "Что вы нам сказки рассказываете, там гептил". Я говорю, что у военных ракет гептил, у нас кислород и спирт. "А если вы зальёте что-то другое?" Начинается какая-то ерунда, — рассказывает Пушкин.

Сейчас стоит задача провести экспертизу санитарно-защитных зон, но пока ведомства не могут даже определиться с тем, кто именно её должен делать.

Мы заключаем договор с институтом, который должен проводить экспертизу, они отказываются, потому что они звонили в местный Роспотребнадзор, и он им рекомендовал с нами не связываться и ничего не согласовывать, — сетует руководитель "Космокурса".

На данный момент организации не выдвинули ни одного конкретного технического замечания, подчеркнул он, все формулировки до крайности расплывчатые.

Есть желание губернатора, есть желание первого зампредседателя правительства, есть желание некоторых министров, есть люди, которые это всё толкают. Но есть люди, которые, извините, одно место прикрывают и не хотят ничего делать, — не удержался генеральный директор.

Генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин. Фото © LIFE

Генеральный директор компании "Космокурс" Павел Пушкин. Фото © LIFE

Ещё одна проблема в том, что, согласно законодательству, космическая инфраструктура должна располагаться на федеральных землях.

Мы приходим в "Роскосмос" и говорим: "Вы молодцы, прописали, сделали, чтобы земли были в вашем ведомстве. А наш космодром кто возьмёт? Берите! Нижегородская область готова, они готовы собрать документы и передать федералам, скажите кому. Или вычёркивайте из законодательства", — рассказал Павел Пушкин.

А самое интересное, что в "Космокурс", по словам руководителя, регулярно приходят восторженные письма от нижегородцев.

Пишут, мол, ребята, приходите обязательно, нам там работать негде, нам работа нужна, нам нужен туризм. Пишут прямо из того района, [который выбран для будущего космодрома], — поделился Пушкин.

Этот регион "Космокурс" выбрал именно из-за его высокого туристического потенциала — Нижний Новгород находится сравнительно недалеко от Москвы. Это значит, что и космическим, и просто туристам будет несложно туда добраться, а заодно по достоинству оценить красоту русской природы и местный колорит. Стоит отметить, что своими главными будущими клиентами компания считает иностранцев.

Я не нефть еду туда выкачивать и расплёскивать. Я еду пускать ракеты, и основной плюс будет для Нижегородской области — к ним поедут туристы смотреть на эти пуски. В Нижегородскую область можно доехать за четыре часа и посмотреть, как испытывают двигатели и как летает ракета. Круто, да? И туристы туда поломятся в таком количестве, что там поднять весь район можно на гостиницах и всём остальном. И я не прошу мне за это отстёгивать. Мы просто хотим летать, — заявил глава компании.

Вот практически полный аналог проекта "Космокурса" — многоразовый космический корабль New Shepard от Blue Origin, основанной Джеффом Безосом. Такая же схема взлёта и посадки, тоже суборбитальный полёт, только высота в два раза меньше, чем у "Космокурса", — всего 100 с небольшим километров. Это видео успешных испытаний пустого корабля, проведённых 14 января 2021 года. А ведь российские частники начали работать над этим, когда New Shepard ещё и в проекте не было.

В этом году у Blue Origin Джеффа Безоса полетят первые туристы. У них уже летает, а мы тут в Нижегородской области сосны пересаживаем. А когда у Безоса полетят первые туристы, я вас уверяю, сразу начнётся: "А что это "Космокурс" просрал все деньги?" Будет пресса писать, что "Космокурс" освоил деньги, фуфлёжники, ничего не делают, — уверен Павел Пушкин.

На этом фоне недавняя громкая новость о планах построить ещё один частный космодром — в Дагестане — представляется чем-то совершенно невообразимым. Напомним, ещё одна российская частная космическая компания — Success Rockets — сообщила, что заключила соглашение с компанией "Корпорация развития Дагестана" о строительстве в Ногайском районе республики стартовых площадок и всей необходимой инфраструктуры для пусков сверхлёгких ракет.

Они на нас посмотрели, их руководитель со мной связывался, и сказали: "Вы заявили — и мы заявим". Мы не заявили, у нас всё проработано и всё просчитано, вся баллистика. У нас просчитано вплоть до того, что болт упадёт на голову человеку. А они просто ляпнули — и всё. Хайпануть решили. Мы спрашиваем: "А вы проработали вопрос-то?" — "А они нам землю дадут". — "А как это они землю дадут?" А я просто знаю, что они ничего не считали. Они не считали, что такое космодром, — заверил гендиректор "Космокурса".

Вскоре после этого — уже не так громко, а лишь в местных СМИ — было упомянуто, что глава "Корпорации развития Дагестана" Артур Алибеков покинул свой пост, а руководитель республиканского Агентства по предпринимательству и инвестициям Камил Магомедов "на карандаше": правительству поручено проверить его "на соответствие занимаемой должности". А кроме того, Прокуратура Дагестана проведёт проверку агентства на предмет нарушений законодательства. При этом организация поспешила извиниться и откреститься от Success Rockets.

Целесообразность реализации проекта на территории республики не подтверждена. Не были проведены экологические и технические исследования и экспертизы, не изучены иные потенциальные риски. Приносим извинения дагестанцам в связи с возникшим недопониманием,говорится в публикации агентства.

Лайфу удалось связаться с главой Success Rockets Олегом Мансуровым, и он заверил, что планы компании в Дагестане остаются в силе, а кадровые перестановки в республике произошли по не зависящим от предприятия причинам.

Я, честно говоря, не в курсе, только из прессы знаю, там какая-то проверка проводилась, но вы же знаете, что там произошла смена руководства, и, наверное, это как-то повлияло. Работы продолжаются, идёт проектная стадия, формируется ряд вопросов со стороны руководства республики, мы на них сейчас готовим ответы и готовим концепцию самого объекта. Насколько я понимаю, руководство Республики Дагестан готово нас поддерживать, — сказал предприниматель.

По его словам, соглашение с Дагестаном предусматривает строительство стартовых площадок, вспомогательной инфраструктуры, жилых корпусов, туристических объектов, а также научного и испытательного центров. Варианты участков для космодрома компания выбрала ещё осенью 2020 года. До общественных слушаний в Success Rockets планируют дойти за ближайшие полгода или год.

Всё там минимально удалено на 20 километров, а в основном всё дальше, — пояснил Олег Мансуров.

При этом Дагестан — это лишь один из регионов, с территории которых компания планирует запускать ракеты. Сейчас идут переговоры ещё с несколькими регионами на юге России.

Речь о создании космодрома в Дагестане шла ещё в советское время, когда планировался первый космодром, которым стал в итоге Байконур. Его изначально планировали располагать в Дагестане, просто тогда средства радиолокационной связи не были настолько развиты, были технические проблемы. Сейчас их нет, поэтому мы вполне можем разместить в Дагестане то, что нам необходимо, — заявил Мансуров.

По расчётам компании, стартовая площадка понадобится ей примерно через три года. А за это время Success Rockets намерена построить ракету сверхлёгкого класса.

Сейчас проходят стендовые испытания ракетных двигателей. В случае их успешного проведения мы весной перейдём уже к лётным испытаниям, — сказал глава Success Rockets.

Фото © Success Rockets

Фото © Success Rockets

Это образец твердотопливного двигателя на основе нитрата аммония и алюминия. В Success Rockets заверили, что он будет самым мощным у российских частников.

Это собственное инновационное топливо, которое значительно дешевле существующих аналогов. Технология создания ракетного двигателя также является нашей собственной разработкой, и за счёт использования композитных материалов значительно снижается стоимость готового изделия, — рассказал Олег Мансуров.

Компания работает над проектами суборбитальной ракеты Nebo для метеоспутников и других научных аппаратов и орбитальной Stalker для вывода в космос спутниковых группировок. Кроме того, у Success Rockets есть проект космических буксиров, которые смогут перемещать спутники на другие орбиты и даже участвовать в межпланетных миссиях.

Мы для себя рассматриваем два сценария. Первый — когда мы становимся оператором космических данных и предоставляем их другим компаниям. Второй — мы под заказ другой компании создаём необходимую для неё космическую инфраструктуру, — говорит руководитель компании.

Не менее амбициозные планы у "Лин индастриал" и "Национальной космической компании", которые с недавних пор объединились и сосредоточились на том, чтобы в ближайшие годы представить свою сверхлёгкую ракету "Сибирь" — "такси" для микро- и наноспутников. На видео ниже — огневые испытания ракетного двигателя на пропане и кислороде в декабре 2019 года. Он, кстати, полностью отпечатан на 3D-принтере.

Огневые испытания жидкостного ракетного двигателя, разработанного "Национальной космической компанией". Видео предоставлено "Национальной космической компанией"

Отпечатанный на 3D-принтере жидкостный ракетный двигатель, разработка "Национальной космической компании". Фото © "Национальная космическая компания"

Отпечатанный на 3D-принтере жидкостный ракетный двигатель, разработка "Национальной космической компании". Фото © "Национальная космическая компания"

Ракета будет, по нашим расчётам, поднимать на орбиту примерно тонну. Наши предполагаемые перспективные клиенты — это операторы связи, компании по нефте-, газодобыче, другие добывающие компании, чтобы геологоразведку проводить сверху с помощью оборудования для дистанционного зондирования Земли, — рассказал Лайфу глава "Национальной космической компании" Максим Куликов.

НКК — красноярская компания, там расположен и офис, и сборочный цех. Максим Куликов основал её в 2019 году на деньги инвесторов — по его словам, состоятельных россиян из списка Forbes. К слову, предприниматель оценивает общий объём необходимых компании вложений в 100 миллионов долларов и рассчитывает освоить эту сумму к 2024 году.

Они относятся к этому с неким ироничным интересом: а что из этого получится? А может быть, у нас в России тоже это будет? — поделился бизнесмен.

Он также признался, что его вдохновила история SpaceX. С момента основания компании Илона Маска до старта первой ракеты Falcon прошло целых восемь лет, подчеркнул предприниматель.

Я просто почитал про эту компанию, и оказывается, когда Маск её открыл, он был примерно на год меня старше. Я подумал: блин, охота чего-то такого глобального, полезного, — вспоминает предприниматель.

Теперь помимо "Сибири" у "Лин" и НКК есть проекты ещё более лёгкой ракеты — "Таймыр" — с полезной нагрузкой 147 кг, многоразовой ракеты "Адлер" (поднимает 700 кг) и ещё целого ассортимента носителей поменьше. Именно такие ракеты сейчас нужнее всего отечественному космосу, уверены частники: наступает эра маленьких спутников типа Starlink, а в России их запускать пока нечем.

Сейчас заказчики подстраиваются под нашего российского оператора "Роскосмос", у которого есть свои планы по запускам, куда они отправляют свои спутники приоритетные, например для оборонных задач. Приходится уже заказчикам использовать какие-то технологии, чтобы не было удорожания, чтобы этот спутник оказался в нужной точке расчёта, — отметил предприниматель.

Интересно, что в "Космокурсе" тоже подумывают переключиться на сверхлёгкую ракету — возможно, она станет спасательным кругом для компании, которая пока не видит никакого света в конце чиновничьего тоннеля. Но даже этот вариант приходится оценивать максимально трезво: за рубежом уже много своих ракет, а российские потенциальные заказчики пока не проявляют предметного интереса — привыкли рассчитывать на старые добрые "Союзы".

Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова

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