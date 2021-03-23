Девушка чудом избежала смерти, взяв в руки красочного осьминога, который оказался массовым убийцей
Кейлин Филлипс из Меканиксвилла, США, попала на полосы газет по всему миру — ей удалось выжить после встречи с "одним из самых опасных животных на планете".
Когда Кайлин вместе с молодым человеком и друзьями отправилась в путешествие на Бали, она и не думала изучать местную флору и фауну, а зря. Во время купания девушка случайно поймала крошечного осьминожка с ярким окрасом. Она взяла его в руки, сфотографировалась, сняла видео... и только потом решила выяснить, с чем она столкнулась. В ужасе американка узнала, что яд крохи может "убить 26 человек за несколько минут".
Ездила на Бали и по незнанию держала в руках одно из самых опасных существ
Красочный кроха оказался синекольчатым осьминогом, которого небезосновательно называют одним из самых опасных животных планеты. National Geographic пишет, что эти головоногие исключительно агрессивны и ядовиты. Тетродотоксин, один из компонентов яда, вызывает паралич двигательных отделов нервной системы и остановку дыхания, а вследствие — и сердца. Как Кейлин удалось выжить при таком тесном контакте с маленьким убийцей — непонятно, ведь, по её словам, в тот злополучный день она встретила ещё одну такую осьминожку.
Фото © Instagram / kaaayypeeee
Кейлин не только выжила после встречи, она даже никак не отразилась на жизни девушки... кроме её популярности. Спустя три года, в марте 2021-го, девушка вспомнила жуткий случай и опубликовала запись знакомства с осьминогом в своём тикток-аккаунте. За несколько дней видео посмотрели больше пяти миллионов раз. Судя по комментариям под вирусным роликом, теперь все запомнят: никогда нельзя брать в руки неизвестных существ, пишет The Sun.
Ты ему просто понравилась
Чем ярче животное, тем оно опаснее — запомните 😂😂😂
Совет от морского биолога/зоолога. НИКОГДА не поднимайте, не трогайте и не ешьте НИЧЕГО с ярким окрасом. Точка. И неважно, животное это или растение
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