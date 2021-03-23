Лондон захотел заставить Россию ощутить последствия "её враждебных действий"

Россия должна "ощутить реальные последствия" её "враждебной" деятельности. Как сообщили в МИД Великобритании, с таким призывом глава ведомства Доминик Рааб обратится к союзникам по НАТО.

"Глава МИД Доминик Рааб призовёт союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны России и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности", — отметили в ведомстве.

Рааб выступит 24 марта на министерской встрече НАТО по России в Брюсселе. Она станет первой более чем за год. Глава британского МИД планирует заявить там о "российской угрозе". А также рассказать о "суперсовременных ракетных системах, способных уходить от обычных средств ПВО".

Также Рааб намерен выступить за политику "открытых дверей" альянса — он выскажется за возможность вступить в НАТО для Украины и Грузии.

Ранее Лайф писал о том, что власти Великобритании намерены создать "антироссийский" отряд специального назначения для борьбы с "российским влиянием". У них в планах также разработка собственного гиперзвукового оружия. Кроме того, британцы хотят построить корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок.

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