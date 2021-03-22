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Британцы признались в желании перебрасывать силы флота в Балтику и Чёрное море

Поспособствовать этому должна модернизация королевских ВМС.

22 марта 2021, 19:47
<p>Фото © twitter/RoyalNavy</p>

Фото © twitter/RoyalNavy

Военно-морские силы Великобритании после модернизации должны получить возможность активизировать работу в Чёрном и Балтийских морях, а также в Арктике. Об этом говорится в опубликованном сегодня проекте реформирования ВМС. Там отмечается, что "крупные инвестиции" в том числе направлены на создание нового поколения фрегатов противолодочной обороны, улучшение оперативной совместимости с силами союзников.

"Эти вложения также гарантируют, что мы сможем перебрасывать силы Соединённого Королевства на фланги НАТО, в частности, в высокие широты и Арктику, Балтийское море, на Балканы, в Средиземное и Чёрное моря", — говорится в документе.

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Там подчёркнуто, что ради "свободы навигации и безопасности" в Чёрном море британские ВМС намерены укреплять связи с Болгарией, Грецией, Румынией, Турцией и Украиной. В область интересов также входят военное присутствие в Африке и регионах Индийского и Тихого океанов.

Ранее Лайф писал о том, что власти Великобритании намерены создать "антироссийский" отряд специального назначения для борьбы с "российским влиянием". У них в планах также разработка собственного гиперзвукового оружия. Кроме того, британцы хотят построить корабль для защиты подводных кабелей от российских подлодок.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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