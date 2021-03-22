Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Волгограде

В Волгограде рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке насмерть засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным следственных органов, бригада рабочих трудилась на месте будущего аквапарка в Кировском районе города. Они засыпали песком траншею, глубина которой около трёх с половиной метров, длина — 14 метров.

"В какой-то момент одна из стен рва обрушилась, в результате чего находившегося на дне 42-летнего монтажника засыпало землёй. Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось", — отметили в ведомстве.

По факту гибели рабочего представители регионального СУ СКР в данный момент проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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