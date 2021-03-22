Рабочего насмерть засыпало грунтом на стройплощадке в Волгограде
По факту гибели человека проводится доследственная проверка.
Фото © СУ СК РФ по Волгоградской области
В Волгограде рабочего во время проведения земляных работ на строительной площадке насмерть засыпало грунтом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По данным следственных органов, бригада рабочих трудилась на месте будущего аквапарка в Кировском районе города. Они засыпали песком траншею, глубина которой около трёх с половиной метров, длина — 14 метров.
"В какой-то момент одна из стен рва обрушилась, в результате чего находившегося на дне 42-летнего монтажника засыпало землёй. Остальные рабочие попытались оказать пострадавшему помощь, однако спасти его не удалось", — отметили в ведомстве.
По факту гибели рабочего представители регионального СУ СКР в данный момент проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку, потянув за шарф.
Выбор редакции
Учительница из Волгограда смогла заработать на кредитных аферах 18 млн
Восемь заболели, один в реанимации: малышей в детсаду в Волгограде сразил неизвестный недуг
"Мы — власть": В Санкт-Петербурге чиновники жестоко избили водителя за неправильную парковку
"Искренне жаль": Скляр и Свиридова отреагировали на возбуждение против них дел на Украине
Сборная России по футболу представила новую форму
Комментариев: 0