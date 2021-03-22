В Госдуме оценили идею кормить россиян хлебом и мясом из насекомых

Ранее её озвучил управляющий партнёр венчурного фонда Fuel for Growth Андрей Зюзин.

В России в ближайшие 10–20 лет вряд ли понадобится искать замену традиционным хлебу и мясу, поэтому изготавливать их из белка насекомых нет надобности. Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" заявил первый зампред Комитета нижней палаты парламента по охране здоровья Федот Тумусов.

Он отметил, что ему совершенно не понятна экономическая эффективность данной инициативы внутри страны. При этом с другой стороны, Россия могла бы производить такие продукты для экспорта в зарубежные государства, где существует продовольственный дефицит. Таким образом, "можно производить и продавать тем, кто нуждается", указал депутат.

"Конечно, такие продукты должны пройти проверку на предмет качества, безвредности и прочего. Исследования будут продолжаться, и нам надо осторожно относиться к этому с точки зрения безопасности такой пищи", — добавил Тумусов.

По словам парламентария, несмотря на развитие биотехнологий в XXI веке, будущее подобных новшеств определит реальный спрос на них среди потребителей. "Исследования в таком направлении, как производство продуктов питания из разных насекомых и веществ будут развиваться, но определяет-то рынок", — заключил Тумусов.