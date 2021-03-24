Гонконг и Макао приостановили использование вакцины BioNTech из-за дефекта упаковки

Центры вакцинации в Гонконге приняли решение приостановить использование закупленного в Германии препарата от коронавируса компании BioNTech в связи с выявлением дефектов упаковки в одной из последних партий. Об этом сообщает радиостанция RTHK.

По аналогичной причине вакцинацию этим препаратом приостановили и в Макао. При этом власти официальных заявлений по данному поводу пока не давали.

Дистрибьютером вакцины от ковида BioNTech в этих двух специальных административных районах Китая выступает шанхайская компания Fosun Pharma.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащая умерла вскоре после того, как привилась вакциной от коронавируса. Она вакцинировалась препаратом Covishield, который является индийской версией британско-шведской вакцины от компании AstraZeneca.

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