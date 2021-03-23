Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Владимир Путин привился от коронавируса, причём он использовал одну из российских вакцин.

23 марта 2021, 21:40
<p>Коллаж © LIFE Фото © Getty Images / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency © Twitter / <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1366703130776383489/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ZelenskyyUa</a> © Getty Images / Alex Wong</p>

Коллаж © LIFE Фото © Getty Images / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency © Twitter / ZelenskyyUa © Getty Images / Alex Wong

Одним из первых лидеров крупных стран, заявившим о том, что он вакцинировался, стал Джозеф Байден. Правда, на момент прививки он ещё официально не приступил к обязанностям президента. 78-летний политик в ходе предвыборной кампании решил совершить такой смелый шаг. Многие эксперты тогда не совсем были уверены в безопасности вакцины Pfizer, но то ли для пиара, то ли ради запуска волны по привлечению к вакцинации эту процедуру он прошёл.

В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после тройного падения на трапе борта номер один

В Белом доме рассказали о самочувствии Байдена после тройного падения на трапе борта номер один

Кстати, именно препарат фирмы Pfizer стал самым востребованным на первых порах среди лидеров стран. Им же привился хорватский президент Зоран Миланович и даже сам папа римский. Первым, кто испытал на себе российский "Спутник V" стал президент Венесуэлы Николас Мадуро, его примеру последовал и аргентинский лидер Альберто Фернандес. Кстати, российская вакцина сразу получила широкое распространение в странах Латинской Америки.

Авторы
Алексей Соков
Алексей Соков

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1