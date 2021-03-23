Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств

Одним из первых лидеров крупных стран, заявившим о том, что он вакцинировался, стал Джозеф Байден. Правда, на момент прививки он ещё официально не приступил к обязанностям президента. 78-летний политик в ходе предвыборной кампании решил совершить такой смелый шаг. Многие эксперты тогда не совсем были уверены в безопасности вакцины Pfizer, но то ли для пиара, то ли ради запуска волны по привлечению к вакцинации эту процедуру он прошёл.