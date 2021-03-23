Прививка для президента: какие вакцины используют главы государств
Владимир Путин привился от коронавируса, причём он использовал одну из российских вакцин.
Коллаж © LIFE Фото © Getty Images / Murat Cetinmuhurdar / Anadolu Agency © Twitter / ZelenskyyUa © Getty Images / Alex Wong
Одним из первых лидеров крупных стран, заявившим о том, что он вакцинировался, стал Джозеф Байден. Правда, на момент прививки он ещё официально не приступил к обязанностям президента. 78-летний политик в ходе предвыборной кампании решил совершить такой смелый шаг. Многие эксперты тогда не совсем были уверены в безопасности вакцины Pfizer, но то ли для пиара, то ли ради запуска волны по привлечению к вакцинации эту процедуру он прошёл.
Кстати, именно препарат фирмы Pfizer стал самым востребованным на первых порах среди лидеров стран. Им же привился хорватский президент Зоран Миланович и даже сам папа римский. Первым, кто испытал на себе российский "Спутник V" стал президент Венесуэлы Николас Мадуро, его примеру последовал и аргентинский лидер Альберто Фернандес. Кстати, российская вакцина сразу получила широкое распространение в странах Латинской Америки.
Выбор редакции
Президент Эстонии допустила, что страна закупит "Спутник V"
Госдума одобрила во втором чтении законопроект о переизбрании действующего президента
Доктор Мясников перечислил основные факторы развития рака
Уравнение с двумя неизвестными: на сколько ещё подорожает бензин в ближайшее время
Возбуждено уголовное дело после утечки данных переболевших ковидом москвичей
Комментариев: 0