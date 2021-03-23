Глава Минздрава Италии допустил возможность покупки российской вакцины
Это не тот вопрос, в котором допустимы предубеждения, полагает он.
Фото © Sputnikvaccine.com
Италии нужны любые безопасные вакцины от коронавируса, в том числе и российские. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. В этом вопросе не должно быть предубеждений, отметил глава ведомства.
"Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", — сказал Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3.
Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".
Также Путин прокомментировал заявления представителя ЕС о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". Глава государства отметил, что РФ никому ничего не навязывает.
Выбор редакции
Сербия получила новую партию вакцины "Спутник V"
Ибрагимович в 39 лет установил очередной рекорд в чемпионате Италии
Глава МИД Украины захотел "зелёного света от Москвы" для завершения конфликта в Донбассе
Забыть про кондиционер и багажник: водителям дали советы по экономии топлива
СМИ: Все российские атомные подлодки вооружат новыми ракетами
Комментариев: 0