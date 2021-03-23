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Глава Минздрава Италии допустил возможность покупки российской вакцины

Это не тот вопрос, в котором допустимы предубеждения, полагает он.

23 марта 2021, 23:47
<p>Фото © <a href="https://sputnikvaccine.com/rus/newsroom/press-kit/photo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Sputnikvaccine.com</a></p>

Фото © Sputnikvaccine.com

Италии нужны любые безопасные вакцины от коронавируса, в том числе и российские. Об этом заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. В этом вопросе не должно быть предубеждений, отметил глава ведомства.

"Если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) скажет, что вакцина безопасна, меня это устроит, будь то американская, европейская или российская вакцина", — сказал Сперанца в эфире государственного телеканала Rai 3.

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Сербия получила новую партию вакцины "Спутник V"

Ранее президент России Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с главой Евросовета Шарлем Мишелем возможности использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Также Путин прокомментировал заявления представителя ЕС о том, что Европе не понадобится российская вакцина "Спутник V". Глава государства отметил, что РФ никому ничего не навязывает.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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