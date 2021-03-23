Эксперты рассказали, на сколько в этом году может подорожать алкоголь

Эксперты спрогнозировали рост цен на алкоголь в России. По их данным, отечественные пиво и водка в этом году подорожают на 5%, а вино — на 10–15%. Импортное же спиртное станет дороже примерно на 5%. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В интервью "Известиям" он объяснил это тем, что на рынке ожидается 40-процентный дефицит сырья. Что, в свою очередь, связано с запретом на использование импортных виноматериалов в российском производстве.

"Что касается импортной алкогольной продукции, то на неё цены вырастут примерно на 5%. Небольшой рост будет обусловлен тем, что курс доллара, как и евро, демонстрирует определённую стабильность", — сказал Дробиз.

По мнению руководителя информационного центра WineRetail Александра Ставцева, наиболее чувствительным повышение будет в массовом ценовом сегменте со стоимостью до 500 рублей.

Ряд экспертов считают, что рост цен коснётся только крепкого элитного алкоголя. Другие уверены, что цены на российскую водку популярных марок вырастут к осени на 15–20%. При этом в Министерстве финансов России утверждают, что нет предпосылок для подорожания алкоголя.

Отметим, что в 2020 году люди стали покупать больше дорогого и крепкого алкоголя, в то же время продажи пива и вина сократились. Эксперты связывают это явление с пандемией коронавируса.

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