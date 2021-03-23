"Дыра в груди зарастёт": Дочь Заворотнюк призналась в желании сбежать из России

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о своём желании сбежать из России. Своими мыслями она поделилась с поклонниками в "Инстаграме".

"Всю жизнь меня преследует желание куда-то сбежать, в 17 лет я сбежала из Москвы в Лондон, в 19 — из Лондона в Нью-Йорк, в 23 — обратно в Москву. У меня возникают навязчивые идеи о том, что где-то мне будет лучше, чем в месте, где я нахожусь", — отметила Анна.

Девушка добавила, что сейчас желает перебраться в тёплые страны, где есть море либо океан.

"Мне почему-то кажется, что от этого моя дыра в груди зарастёт. Но хорошо ли мне будет там? Я не знаю... а вам порой хочется сбежать?" — поинтересовалась у подписчиков Заворотнюк-младшая.

Ранее Анна рассказала о болезни своей мамы. Напомним, в 2019 году Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Затем появилась информация, что у неё опухоль мозга в последней стадии. Однако позже сообщили, что наметилось улучшение, Анастасия продолжила лечение в реабилитационной клинике. В апреле 2020 года сообщалось, что Заворотнюк выписали из больницы.

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